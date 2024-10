zg. Der Start im Dezember 2023 war schon "überirdisch" gut, die zweite Auflage des Mannheimer Weihnachtscircus soll gar "außerirdisch" aufregend werden. Das komplett neue Programm verspricht mit mutigen Astronauten auf dem Weg zum Mann im Mond, mit waghalsigen Akrobaten auf umweltfreundlichen Elektro-Motorrädern im Klassik-Takt, mit Legenden der Circuskunst ebenso wie innovativen Manegenkünstlern wie- derum ein festliches, unterhaltsames Spektakel für die ganze Familie zu werden. 30.000 begeisterte Menschen hatten die Premiere des neuen Palazzo- Projektes im vergangenen Jahr gefeiert – noch schöner, noch zauberhafter, noch fröhlicher und faszinierender soll die Fortsetzung folgen! Erneut wird das Publikum zur Jury, denn bei diesem Festival der Artisten stimmt es über die beste Darbietung ab. Der Vorverkauf für die Vorstellungen vom 19. Dezember 2024 bis 5. Januar 2025 auf dem Messplatz in Mannheim ist bereits gestartet.

Seltenes, Sensationelles und jede Menge Spaß

Riskante Höhenflüge und magische Momente sind in der neuen Inszenierung garantiert, die viele Preisträger internationaler Festivals und Stars großer internationaler Shows in ihren Reihen hat. Die neue, gut zweistündige Revue der Manegenkunst entführt vom Boden der Tatsachen bis hoch in den Zelt- Himmel, sie vereint Klassik und Moderne der Artistik, zeigt seltene Kostbarkeiten und grandios Seltsames. Im Sauseschritt geht es etwa bei den "Astronauts" von einer weltweit einzigartigen Startrampe in neue Galaxien der Circuskunst. Für waghalsige Stunts geben auch die fünf flotten Motorrad-Flitzer der "Luftmans" immer gern "Gas". Stimmung? Kann Mannheim haben mit den drei Spaßvögeln von "Without Socks". Sie wurden wie Oleg Izzossimov, einem der größten Handstand-Equilibristen, mit einem Clown beim internationalen Circusfestival in Monte Carlo ausgezeichnet. Er da unten, der hier oben: Als Kopffüßler grüßt Super Silva jr. ganz hoch aus der Zeltkuppel. Selyna Bogino zählt zu weltweit besten Antipodistinnen, wirbelt große Bälle und Tücher gekonnt mit den Füßen durch die Luft. Wilde Sprünge am Reck zeigen die "Liazeed Angels". Wie bei ihnen wird man auch sicher die Luft anhalten, wenn etwa Olga Moreva zwei lange Tücher für ihre Kraftakte am Circus Firmament entrollt, oder es bei "Deep Red" mächtig knistert, denn das Paar startet an Luftgurten seinen furiosen Tanz voller Emotionen. Wie man Keulen in sieben Metern Höhe jongliert, demonstrieren eindrucksvoll die Reyes-Brüder. Und bei allem darf natürlich der gewisse Groove nicht fehlen: Für den sorgt Ruben Rawdriguez vom DJ-Duo Banks & Rawdriguez, weibliche Unterstützung erhält er von Katja Friedenberg mit ihrer gefühlvollen und glasklaren Stimme. Unterhaltsame Stunden sind garantiert!

Weitere Informationen: www.weihnachtscircus-mannheim.de