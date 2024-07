Leimen. (zg) Weissburgunder ist trocken, selten laut, aber immer bestimmt. Er drängt sich nie auf oder gar in den Vordergrund. Er mag die Kühle ebenso wie die Höhe und braucht die Sonne zugleich. Er ist tiefgründig, will Terroir, und zeigt es prächtig. Er kann wunderbar reifen, auf der Hefe und im Holz. Seine Faszination liegt im großen Bogen, den er spannen kann. Je nachdem wie ein Winzer ihn entwirft, gewährt er ein unglaubliches Spektrum: von hell bis kräftig, von leicht bis kraftvoll, von jung bis gereift. Mehr und mehr Kenner bringt er um den Verstand.

Der zweite Weissburgunder-Gipfel steht ebenfalls ganz im Zeichen der charaktervollen Rebsorte. Gastgeber sind die Winzer der "Weisse Burgunder Charta e.V.". Die Premierenveranstaltung war im Jahr 2019. Inspiration für die hochkarätig besetzte Veranstaltung lieferten Südtiroler Winzer mit dem wunderbaren Spatium Pinot Blanc. Stattfinden wird der Weissburgunder-Gipfel am 20. Juli um 14.30 Uhr in Leimen.

Claus Burmeister, Erster Vorsitzender der "Weisse Burgunder Charta e.V." und Geschäftsführer der VDP.Weingüter Heitlinger und Burg Ravensburg: "Wir freuen uns außerordentlich, dass wir knapp 100 Spitzenerzeuger aus den besten Weißburgunder-Regionen der Welt gewinnen konnten, die sich und ihre Weißburgunder im Portland Forum Leimen präsentieren. Eine mit hochkarätigen Fachleuten besetzte Podiumsdiskussion für Fachbesucher und zwei Masterclasses runden unser Programm ab." Kulinarisch begleitet wird die Winzerpräsentation von einem Foodtruck vor dem Portland Forum.

Gegründet am 21. April 2015, ist die Weisse Burgunder Charta ein Zusammenschluss von 15 Weingütern aus den beiden benachbarten Bereichen Kraichgau und Badische Bergstraße im deutschen Weinanbaugebiet Baden. Geographisch erstreckt sich die Region in Nord-Süd-Richtung von Heppenheim über Heidelberg bis nach Karlsruhe und dehnt sich im Osten bis nach Heilbronn aus.

FDie Weine der Weisse Burgunder Charta sind nicht nur durch das besondere Terroir geprägt, sondern sollen auch Ausdruck der jeweiligen Winzerpersönlichkeit und des individuellen Schaffens sein. Die Mitglieder der Charta sind: Weingut Albert, Weingut Bös, Weingut Bosch, Weingut Burg Ravensburg, Weingut Gravino, Weingut Heitlinger, Weingut Hummel, Weingut Ihle, Weingut Koch, Weingut Adam Müller, Weingut Rosenhof, Weingut Seeger, Weingut Hans Winter und Weingut Adrian Zimmer.

Kraichgau und Badische Bergstraße sind in Baden die Kernregion für Weissburgunder. Die Weinbautradition in der Region lässt sich bis ins 8. Jahrhundert zurückverfolgen: Das Benediktinerkloster Lorsch (gegründet 764) sowie die Zisterzienserklöster Maulbronn (gegründet 1138) und Bad Herrenalb (gegründet 1148) haben den Weinbau im Kraichgau und an der Bergstraße geprägt und die Burgunderrebsorten hier heimisch gemacht.

Studierende und Auszubildende der Weinbranche erhalten gegen Nachweis am Einlass freien Eintritt – Anfragen an info@weisse-burgunder-charta.de

Ticketpreis Vorverkauf | 30 € p.P. (Tageskasse | 35 € p.P.)

Portland Forum

Festhallenstraße 1

69181 Leimen

www.weissburgunder-gipfel.de/programm