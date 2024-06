zg. Sommer, Sonne und dazu ein "Leichtes Helles" von Kurpfalzbräu aus Plankstadt – perfekter Genuss. Das saisonale untergärige Schankbier ist mit nur 2,9 Prozent Alkoholgehalt ein bieriger Durstlöscher an heißen Tagen, der sich durch viel Geschmack und wenig Alkohol auszeichnet.

Heiß draußen, da steigt der Alkohol schnell zu Kopf und der Biergenuss kann Schattenseiten haben. Deshalb hat Kurpfalzbräu ein echtes Sommerbier im Sortiment. "Unser "Leichtes Helles" zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es schön schlank schmeckt und angenehm erfrischend ist, aber richtig wenig Alkohol hat", erklärt Brauereichef Max Spielmann. Gerade bei sommerlichen Aktivitäten sei das "Leichte Helle" eine geschmackvolle Alternative zum alkoholfreiem Bier, ist Spielmann aufgrund von eigenen Erfahrungen überzeugt. Für ihn sei das "Leichte Helles" das perfekte Sommerbier.

Hopfen und Malz

Die spritzig-erfrischende Bierspezialität überzeugt mit fruchtigen Geschmacksnoten aus dem verwendeten Hopfenblend Yellow Sub und der Hopfensorte Citra. Gepaart mit dem schlanken Malzkörper, der durch Spitz- und Sauermalze erreicht wird, entsteht ein süffiges Bier.

Und wie wird der Alkoholgehalt reduziert? Laut Braumeister Stephan Dück spielt dabei das eingesetzte Gerstenmalz eine entscheidende Rolle. Denn ohne Malz keine Arbeit für die Hefe, die den Malzzucker in Alkohol umwandelt. Also ganz einfach weniger Malz, weniger Hefe-Arbeit, weniger Umwandlung? "Nur, wenn man weiß wie’s geht", beantwortet der Braumeister die Frage augenzwinkernd. Um Schlankheit und Frische im alkoholarmen Bier zu entwickeln, sei es wichtig, mit verschiedenen Malzsorten zu arbeiten. So ein erfrischendes leichtes Sommerbier ist also ganz schön komplex.

Frisch vom Fass

Wer das leichte Bier vom Fass genießen möchte, kann dies beispielsweise im Gasthaus Zum Grünen Baum und im Welde

Brauhaus in Schwetzingen oder im Gasthaus Hans Hirsch’s am Heidelberger Marktplatz tun. Und beim Weldefest, das am 19. und 20. Juli in Plankstadt steigt!

Kurpfalzbräu "Leichtes Helles"

Untergäriges Leichtbier, 2,9 % vol.alk., Erhältlich im Getränkehandel in der Region Rhein-Neckar, so lange der Vorrat reicht.

Mehr Infos auf www.kurpfalzbraeu.de