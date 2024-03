Standort(e): Heidelberg, Neckargemünd, Wiesloch, Schwetzingen, Hockenheim

Heidelberg, Neckargemünd, Wiesloch, Schwetzingen, Hockenheim

Kreditinstitut

Benefits: Jobticket, D-Ticket, Gleitzeit, Weiterbildungen, Sport, Veranstaltungen, Altersvorsorge, Rabatte, Betriebsarzt, Einmaliger Zuschuss in Höhe von 550 € bzw. 600 € für ein Notebook oder Tablet, einmalige Prämie in Höhe von 400 € zum Ausbildungsende; Vermögenswirksame Leistungen in Höhe von 40 €





AUSBILDUNGSBERUFE (m/w/d)

Bankkaufmann

Dauer (Jahre) 2,5 Voraussetzung/Schulabschluss Mittlere Reife Beginn 1.08. Berufsschule Willy-Hellpach-Schule Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.243/1.289/1.352



Finanzassistent

Dauer (Jahre) 2 Voraussetzung/Schulabschluss Abitur oder Fachhochschulreife Beginn 1.08. Berufsschule Willy-Hellpach-Schule Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.289/1.352



AusbildungPLUS

Dauer (Jahre) 2 Voraussetzung/Schulabschluss Abitur oder Fachhochschulreife Beginn 1.08. Berufsschule Sparkassenakademie Stuttgart Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.289/1.352



BA Fachrichtung Bank

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Abitur Beginn 1.08. Berufsschule DHBW Mannheim/DHBW Mosbach Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.289/1.352/1.432



Weil’s um mehr als Geld geht: Seit ihrer Gründung prägt ein Prinzip das Handeln der Sparkasse: stark machen für das, was wirklich zählt.

Für unsere Kundinnen und Kunden und ihre Ziele, für eine chancenreiche Gesellschaft, für eine starke Region.

Mehr für die Gesellschaft – Für eine starke Gesellschaft: das Engagement der Sparkasse.Die Sparkasse setzt sich in ihren Regionen für soziale, ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit ein. Ihr gesellschaftliches Engagement eröffnet möglichst vielen Menschen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe.

Mehr für die Region – Ein Partner der nah ist: vor Ort und digital.

Das ist die Sparkasse: regional, erreichbar und den Menschen verbunden. Ein kompetenter Ansprechpartner oder tatkräftiger Unterstützer - online, per App, am Telefon und natürlich in der Filiale.

Weitere Informationen zu unseren Ausbildungsgängen, dem Dualen Studium, unserem Praktikumsangebot sowie die Online-Bewerbung findest du unter www.sparkasse-heidelberg.de/karriere

