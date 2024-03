Standort(e): Mannheim

Mannheim Dozent:innen: 35 - Studierende: 116

35 - 116 Felder: Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie

Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie Benefits: Erasmus, barrierefrei, Möglichkeit zum ausbildungsbegleitenden Studium Angewandte Therapiewissenschaft





STUDIENGANG (m/w/d)

Staatlich anerkannte*r Ergotherapeut*in

Dauer (Jahre) 3 Jahre Voraussetzung/Schulabschluss Mittlere Reife oder ein gleichwertiger Schulabschluss oder Hauptschulabschluss mit einer abgeschlossenen mindestens zweijährigen Berufsausbildung Beginn 08.10.2024 Bewerbungsfrist 07.10.2024



Staatlich anerkannte*r Logopäde*Logopädin

Dauer (Jahre) 3 Jahre Voraussetzung/Schulabschluss Abitur oder mittlere Reife oder Hauptschulabschluss mit einer abgeschlossenen mindestens zweijährigen Berufsausbildung Beginn 15.10.2024 Bewerbungsfrist 14.10.2024



Staatlich anerkannte*r Physiotherapeut*in

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Abitur oder mittlere Reife oder Hauptschulabschluss mit mindestens zweijährigen Berufsausbildung Beginn 10.10.2024 Bewerbungsfrist 09.10.2024



Wenn Sie gerne mit Menschen arbeiten, einen Beruf mit hervorragenden Jobchancen ergreifen und eine hochwertige Schul- und Ausbildung genießen möchten, dann sind Sie hier richtig.

Seit über 40 Jahren bietet die Medizinische Akademie an 17 Standorten und 34 Schulen in ganz Deutschland ein breites Spektrum an Schulen, Ausbildungen und begleitenden Studienprogrammen in den Bereichen Gesundheit und Soziales an. Ob Therapieberufe, Pflegeberufe, Sozialberufe oder ein ausbildungsbegleitendes Studium – hier finden Sie mit Sicherheit Ihr Bildungsangebot.

Gesundheit hat Zukunft! An der Medizinische Akademie Mannheim erhalten Sie zukunftsweisende dreijährige Ausbildungen in Vollzeit in den therapeutischen Berufen Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie.

Unsere Schule befindet sich in einem modernen Gebäude im Grünen. Nachhaltigkeit wird auf dem Campus groß geschrieben. Der öffentliche Nahverkehr (Busanbindung und Fernverkehr) ist schnell fußläufig erreichbar und sorgt für eine gute Anbindung - auch an die umliegenden Städte wie Heidelberg, Ludwigshafen und Karlsruhe.

Info & Kontakt:

www.med-akademie.de/standorte/mannheim/

Adresse:

Medizinische Akademie Mannheim, Janderstraße 6, 68199 Mannheim

Ansprechpartner:innen:

Marco von Grzegorzewski, mannheim@ib-med-akademie.de, 0621/ 8334212

Socials:

