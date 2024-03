Standort(e): 250 weltweit

250 weltweit Mitarbeitende: 9500 - Azubis : 350

9500 - : 350 Geschäftsfelder: Herstellen von Maschinen für Verpackungs-, Etiketten-, Sonder-und Werbedruck und für die Weiterverarbeitung, E-Mobilität, Industriekundengeschäft

Herstellen von Maschinen für Verpackungs-, Etiketten-, Sonder-und Werbedruck und für die Weiterverarbeitung, E-Mobilität, Industriekundengeschäft Benefits: Weiterbildungen, Sport, Kantine, Essenszulage, Erasmus, Home Office, Gleitzeit, Veranstaltungen, Altersvorsorge, Rabatte, Bikeleasing, Fahrtkostenzuschuss, Tablet oder Firmen-Laptop, Betriebsarzt, Parkplatz, barrierefrei, 35-Stunden-Woche, 30 Tage Urlaub





AUSBILDUNGSBERUFE (m/w/d)

Fachlagerist/in

Dauer (Jahre) 2 Voraussetzung/Schulabschluss Hauptschule Beginn Sept. 24 Berufsschule Friedrich-List-Schule, Mannheim Gehalt 1./2. (€) 1.127/1.197



Industriemechaniker/in

Dauer (Jahre) 3,5 Voraussetzung/Schulabschluss Mittlere Reife Beginn Sept. 24 Berufsschule Hubert-Sternberg-Schule, Wiesloch Gehalt 1./2./3./4. Jahr (€) 1.127/1.197/1.303/1.373



Medientechnolog/in Druck

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Mittlere Reife Beginn Sept. 24 Berufsschule Johannes-Gutenberg-Schule, Heidelberg Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.127/1.197/1.303



Koch/Köchin

(über Heidelberg Catering Services GmbH)

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Hauptschule Beginn Sept. 24 Berufsschule 1. Jahr: Marie-Baum-Schule, Heidelberg



ab 2. Jahr Johann-Georg-Doertenbach-Schule, Calw Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 937/985/1.072



B.Eng. Elektro- und Informationstechnik

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Abitur Beginn Sept. 24 Berufsschule DHBW Mannheim Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.127/1.197/1.303



B.Sc. Informatik - Informationstechnik

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Abitur Beginn Sept. 24 Berufsschule DHBW Mannheim Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.127/1.197/1.303



B.Sc. Wirtschaftsinformatik

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Abitur Beginn Sept. 24 Berufsschule DHBW Mannheim Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.127/1.197/1.303



Noch mehr Berufe und Studiengänge findest du auf der Homepage www.heidelberg.com/karriere.



Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft ist ein innovatives Technologieunternehmen mit einer führenden Position in der globalen Druckindustrie. Als zuverlässiger und hochinnovativer Partner stehen wir seit mehr als 170 Jahren für Qualität und Zukunftsfähigkeit.

Dank modernster Technologien und innovativer Geschäftsideen gestalten wir die Zukunftstrends in der Druckindustrie. Unsere Technologiekompetenz nutzen wir auch, um uns in neuen Geschäftsfeldern wie der E-Mobilität erfolgreich zu positionieren.

Als großer Ausbildungsbetrieb der Region mit rund einem Dutzend Ausbildungsberufen und nochmal so vielen dualen Studiengängen nehmen wir unsere soziale Verpflichtung sehr ernst.

Info & Kontakt:

www.heidelberg.com

Adresse:

Heidelberger Druckmaschinen AG, Gutenbergring 19, 69168 Wiesloch

Ansprechpartnerin:

Monika Frank, monika.frank@heidelberg.com, 06222 82-2751

