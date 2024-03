Standort(e): Sinsheim, Ittlingen

Sinsheim, Ittlingen Mitarbeitende: 200 - Azubis : 4

200 - : 4 Geschäftsfelder: Automobilzulieferer

Automobilzulieferer Benefits: Weiterbildungen, Rabatte, Veranstaltungen, Firmenhandy, Parkplatz





AUSBILDUNGSBERUFE (m/w/d)

Fachkraft für Lagerlogistik

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Hauptschule Beginn 1.09.24 Berufsschule Andreas Schneider Schule Heilbronn Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 956/987/1.063



Feinwerkmechaniker - Werkzeugbau

Dauer (Jahre) 3,5 Voraussetzung/Schulabschluss Haupt-/Real-/Fachhochschule Beginn 1.09.24 Berufsschule Friedrich-Hecker-Schule Sinsheim Gehalt 1./2./3./4. Jahr (€) 956/987/1.063/1.107



Industriekaufmann

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Haupt-/Real-/Fachhochschule Beginn 1.09.24 Berufsschule Max-Weber-Schule Sinsheim Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 956/987/1.063



Industriemechaniker

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Haupt-/Real-/Fachhochschule Beginn 1.09.24 Berufsschule Friedrich-Hecker-Schule Sinsheim Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 956/987/1.063



Kunststoff- und Kautschuktechnologe

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Haupt-/Real-/Fachhochschule Beginn 1.09.24 Berufsschule Friedrich-Hecker-Schule Sinsheim Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 956/987/1.063



Die H+E Gruppe ist ein Firmenverbund aus der H+E Molding Solutions GmbH, H+E Kinematics GmbH und der H+E Automotive GmbH. Im Firmenverbund beschäftigen wir über 200 Mitarbeiter an den Standorten Ittlingen und Sinsheim. Wir sind auf die Entwicklung, Herstellung und Fertigung von Kunststoffteilen und Baugruppen sowie Spritzgusswerkzeugen spezialisiert und beliefern namhafte OEMs im Bereich Automotive und Non-Automotive. Unser Ziel ist es, unseren Auszubildenden eine bestmögliche Ausbildung anzubieten und Dich beim Start in das Berufsleben zu unterstützen.

Wir legen sehr viel Wert darauf, dass unsere Auszubildenden einen Einblick in möglichst viele Fachbereiche unserer Unternehmensgruppe erhalten. Dabei wirst Du von unseren Ausbildern und Mitarbeitern unterstützt. Wenn Du einen ersten Eindruck von unserer Unternehmensgruppe oder den Ausbildungsberufen gewinnen willst, kannst Du auch gerne vorab ein Praktikum bei uns machen. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, unseren Auszubildenden auch nach der Ausbildung eine langfristige Perspektive in unserer Unternehmensgruppe zu bieten und unsere Unternehmen noch "smarter" zu machen. Wir freuen uns auf Dich!

Info & Kontakt:

www. he-group.de

Adresse:

H+E Gruppe, Neulandstraße 40, 74889 Sinsheim

Ansprechpartner:

Anna-Lena Kremsler, anna-lena.kremsler@he-group.de, 07261 6576-549, karriere@he-group.de

Socials:

he-gruppe