zg. Die Mandelblüte als Vorbote des Frühlings zeigt an, dass es nicht mehr lange dauert bis die Kallstadter Weingüter wieder ihre Türen öffnen. Tauchen Sie ein in eine Welt zwischen Fässern und Tanks, in Gewölbekellern oder modernen Kelterhäusern und Flaschenabfüllungen.

Am Samstag 25. und Sonntag 26. März von 12 bis 18 Uhr sind Sie eingeladen, die dort entstandenen Weine, besonders den frisch abgefüllten 2022er Jahrgang sowie noch heranreifende Schätze direkt aus dem Fass, zu entdecken und zu genießen.



Den Probepass, der ihnen die Türen öffnet, erhalten Sie bei allen teilnehmenden Betrieben. Dabei stehen die Kallstadter Winzer als Gesprächspartner zur Verfügung, um Ihnen das Kulturgut Wein auf vielfältige Weise näher zu bringen und Fragen rund um den Wein direkt aus erster Hand zu beantworten.

Des Weiteren können Sie bei einer Weinwanderung mit Weinbotschafterin Dominique Christ viel wissenswertes über unsere "Große Lage", den Saumagen, sowie über die Arbeit der Winzer im Weinberg erfahren. Diese Saumagen-Wanderung startet an beiden Tagen um 10 Uhr an der Weinstraße 125 und dauert etwa zwei Stunden. Weiteres Wissen über die Grundlagen des Kallstadter Weinbaus finden Sie an den geologischen Schaukästen "Stein und Wein" am Saumagenplatz. Für den entsprechenden kulinarischen Rahmen der Veranstaltung sorgen die weithin bekannten Kallstadter Gastronomen mit einem vielfältigen Angebot. So finden Sie nahezu alles, was das Herz begehrt, um nach einer ausgiebigen Weinprobe oder der Wanderung wieder zu Kräften zu kommen.

Um den Tag abzurunden, können Sie bei einem Gewinnspiel auf ihrem Probepass rund um den Weinfavoriten des Tages teilnehmen und mit etwas Glück gewinnen Sie einen der begehrten Weinpreisen. Den Probepass (20 Euro) erhalten Sie bei allen teilnehmenden Weinbaubetrieben. Probieren Sie die Weine am Ort des Entstehens und informieren Sie sich bei den Winzern aus erster Hand! Die umfangreiche Kallstadter Gastronomie bildet den kulinarischen Rahmen dieser Veranstaltung.

Verschaffen Sie sich einen ersten Überblick über die bereits abgefüllten Weine des Jahrgangs 2022 und entdecken Sie bei Fassweinproben, welche Schätze noch in den Kellern heranreifen.

Stimmen Sie sich mit einer geführten Wanderung durch unsere besten Weinlagen ein. Angeboten werden Wanderungen von:

Dominique Christ,

Start jeweils um 10 Uhr,

Weinstraße 125,

13 Euro pro Person,

Telefonische Anmeldung unter 0157/33 787 123.

Weingut Müller Ruprecht,

Start jeweils um 10.30 Uhr,

Freinsheimer Straße 31,

15 Euro pro Person,

Telefonische Anmeldung unter 0160/901 595 83.

Info:

Tel.: 06322/667838

www.kallstadt-touristik.de

Verkehrsverein Kallstadt e.V.