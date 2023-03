Hockenheim. (zg/vfk) Das regionale Unternehmen der Dörr-Gruppe, das Dörr Pössl Center Rhein-Neckar, lebt Reisemobil-Kompetenz, die weit über die Saar-Pfalz-Region hinaus bekannt ist. Als einer der größten Reisemobil-Händler in Europa verkauft die Dörr-Gruppe Reisemobile und Caravans von rund 20 Marken und sind auch bekannt als Kastenwagen-Spezialisten mit großer Modellauswahl.

Die Betriebskette mit Hauptsitz im Saarland ist mittlerweile an sechs Standorten in Deutschland vertreten.

Die Werkstatt des Dörr Pössl Centers in Hockenheim bietet langjährige Erfahrung hinsichtlich der Kastenwagenreparatur und individuellen Reisemobilausbauten. Darüber hinaus ist das Center ein zuverlässiger und professionell arbeitender Partner in allen Servicefragen für dessen Marken, sowie für Garantiearbeiten für Marken der Pössl- und Eura-Gruppe. Für ihr Service- und Leistungsangebot hat das Center sein Serviceteam weiter ausgebaut und zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Die Mitarbeiter in der Hockenheimer Werkstatt werden nach fachlichen Bereichen geschult, damit sie sich in Zukunft um Fahrzeuge fachgerecht kümmern und so eine erholsame und sichere Reise der Kunden sicherstellen können. So bieten sie nicht nur Instandhaltung der Reisemobile an, sondern auch den Verbau von Zubehör wie Solarpanels, Markisen und mehr.

In ihrer einzigartigen In- und Outdoor Musterausstellung findet man die gesamte Produktvielfalt der Pössl-Gruppe mit bis zu 30 wechselnden Fahrzeugen von allen dazugehörigen Marken: Pössl, Roadcar, Clever, Globecar, Vanster, Campster und auch die Neuheiten der Mercedes-Basis Campstar und Vanstar.

Kunden sind eingeladen zum Probesitzen, Probeliegen, Beleuchtungskonzepte und Platzverhältnisse zu erfahren.

Seit Oktober 2021 besteht in der Filiale Hockenheim der erste Dörr E-Bike Shop im Rhein-Neckar Gebiet als Exklusivstore der bewährten Flyer E-Bikes, in idealer Ergänzung zum Reisemobil.

Weitere Infos:

www.poesslcenter-doerr.de