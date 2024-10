zg. Hochzeitsinspiration pur erwartet die Besucher auf der "Trau” Hochzeitsmesse in der Maimarkthalle Mannheim. Am 19. und 20. Oktober öffnen sich die Tore der Messe von 10 bis 17 Uhr, um angehenden Brautpaaren eine Fülle an Informationen, Anprobemöglichkeiten und Kaufoptionen zu bieten.

Die Paare erleben eine Vielfalt von Ausstellern, die alles für den perfekten Hochzeitstag bereithalten – von exquisiter Brautmode über elegante Anzüge bis hin zu individuellen Dekorationsideen und Dienstleistern für die Hochzeitsplanung. Die Dienstleister aus über 40 nahen Hochzeitsbranchen beraten die Paare für die Traumhochzeit.

Neben der Möglichkeit, verschiedene Produkte und Dienstleistungen vor Ort auszuprobieren, bietet die "Trau” Hochzeitsmesse in Mannheim auch eine ideale Gelegenheit, sich mit anderen Brautpaaren auszutauschen, Inspirationen zu sammeln und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Egal, ob die Paare noch am Anfang ihrer Hochzeitsplanung stehen oder bereits konkrete Vorstellungen haben – die "Trau” Hochzeitsmesse in Mannheim verspricht ein unvergessliches Erlebnis für alle, die auf der Suche nach dem perfekten Start in den gemeinsamen Lebensweg sind.

Der perfekte Branchenmix

Auf der "Trau" finden Paare über 180 Aussteller aus 40 hochzeitsnahen Branchen. Von Brautmoden-Boutiquen mit traumhaften Kleidern über stilvolle Accessoires und Bräutigam-Mode bis hin zu exklusivem Hochzeitsschmuck und Trauringen – hier finden die Paare alles, was für eine unvergessliche Hochzeit benötigt wird. Zusätzlich bieten zahlreiche Aussteller kreative Ideen und Inspirationen für Locations, Musiker, Fotografen, Hochzeitsfloristik und vieles mehr. Eine individuelle Beratung vor Ort ist garantiert, damit der große Tag perfekt wird!

Durch die Live-Musik erleben Besucher bereits vor der Hochzeit kleine unvergessliche Momente mit Sängern und Sängerinnen. Hier kann direkt der Kontakt zum Musiker hergestellt werden.

Tipps und Trends

Die Hochzeitstrends für 2024/2025 bringen spannende und kreative Entwicklungen mit sich. Ein starkes Thema ist die Personalisierung und das Erlebnis für die Gäste. Immer mehr Paare setzen auf außergewöhnliche und individuelle Hochzeitserlebnisse, bei denen das Wohl der Gäste im Vordergrund steht. Dazu gehören "Destination Weddings" an malerischen Orten wie der Toskana oder der Amalfiküste, die durch ihre atemberaubenden Landschaften und kulturellen Highlights bestechen.

Ein weiterer Trend ist die Verwendung von markanten, minimalistischen Designelementen. Der Fokus liegt auf weniger, aber dafür umso beeindruckenderen Details, die das Gesamtbild der Hochzeit prägen. Eine besondere Rolle spielt die Farbe Lila, die 2025 als Highlight-Farbe gilt und sowohl romantisch als auch mutig und unkonventionell wirkt.

Die Tischgestaltung wird ebenfalls kreativer: Paare experimentieren mit ungewöhnlichen Tischformen und handgefertigten Keramiken, die eine besondere, handwerkliche Note hinzufügen. Auch botanische Elemente bleiben beliebt, wobei Gärten und natürliche Dekorationen für ein harmonisches und sinnliches Ambiente sorgen.

Paare, die 2025 heiraten, können diese Trends nutzen, um ihre Hochzeit nicht nur stilvoll, sondern auch zutiefst persönlich zu gestalten – ein Fest, das sie und ihre Gäste noch lange mit Freude und Emotionen erfüllen wird.

Modenschau und Präsentationen

Auf der "Trau"-Bühne werden die neusten Tipps und Trends der Braut- und Bräutigammode vorgestellt. Die Brautmodenschauen finden an beiden Tagen jeweils um 12 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr statt.

Außerdem finden an allen Ausstellerständen Präsentationen statt, welche die Besucher über alle Neuigkeiten informieren.

Sonderaktion "2 für 1"

Vom 7. September bis zum 20. Oktober gibt es die Sonderaktion zwei Tickets zum Preis von einem Ticket. Schon jetzt Karten sichern unter: www.123trau.de

Gewinnspiel

Mit ein bisschen Glück können zukünftige Brautpaare am Trauringturm das Hochzeitsbudget aufstocken. Hier gibt es die Möglichkeit, 66.666 Euro zu gewinnen!

Infos: www.123trau.de

Vorverkauf: www.123trau.de/kartenvorverkauf