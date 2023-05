zg. Absolvent:innen mit natur- und ingenieurwissenschaftlicher Ausrichtung sind auf dem Arbeitsmarkt gefragter denn je. Besonders begehrt sind jene, die ihre technischen Fähigkeiten auch noch mit Managementkenntnissen verknüpfen können. Sie sind in der Lage, fachübergreifend Brücken zu schlagen und die Führungsaufgaben von morgen in einer globalisierten und digitalen Arbeitswelt zu übernehmen. Dieses Transfervermögen stellt den Berufstartenden vielfältige Perspektiven und Karrieremöglichkeiten in Aussicht.

Konzipiert für Menschen mit einem ersten Abschluss in einem Studiengang im Bereich Ingenieurwesen oder Naturwissenschaften, richtet sich der Master in Management am TUM Campus Heilbronn an Absolvent:innen, die ihren Abschluss mit einem starken Interesse an Management verknüpfen möchten. In vier Semestern werden Kenntnisse in den Bereichen Management, Recht und Wirtschaft vermittelt und Studierende sammeln einzigartige Erfahrungen!

Studierende an der TUM Campus Heilbronn können exklusiv die Bereiche Management von Familienunternehmen und Management der digitalen Transformation wählen. Neben der Exzellenz in Forschung und Lehre, die durch zahlreiche weltweite Rankings bestätigt wird, profitieren Studierende von der modernen Ausstattung am Bildungscampus Heilbronn und der globalen Vernetzung. Durch die Verwurzelung in der Region Heilbronn-Franken, die eine Vielzahl von Weltmarktführern unterschiedlicher Branchen ihr Zuhause nennen, sind Studierende in unmittelbarer Nähe zu ihren künftigen Arbeitgebern.

Bewirb dich jetzt noch bis zum 31. Mai für das Wintersemester 2023!

Weitere Infos unter www.mgt.tum.de