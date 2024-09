au. Glamourös und filmreif: Am 10. Oktober holt die Heidelberger Schloss Gastronomie den Mythos 007 zurück in den Königssaal. James Bond ist mehr als ein Filmheld. Seit jeher gehören auch die Soundtracks zum Gesamtkunstwerk der Agentenfilme. Die besten Hits, die die Filmklassiker mit so erfolgreich gemacht haben, erwarten die Gäste bei der "James Bond Night" – stilsicher gespielt von der "Freddy Wonder Combo". Mit auf der Bühne stehen die beiden Stimmschönheiten Michelle Bradshaw und Tess Dabasol. Moderiert wird der exklusive Abend von Deutschlands führendem James-Bond-Experten Danny Morgenstern. Er wird außerdem mit Stargast Brigitte Milar plaudern. Die britische Schauspielerin stand in den Filmen "Spectre" und "No Time to Die" an der Seite von Daniel Craig und Christoph Waltz vor der Kamera. In beiden Filmen wurde sie als Dr. Vogel Teil des 007-Filmkosmos und wird mit dem Publikum Insider-Details und Einblicke von den Dreharbeiten der legendären Bond-Streifen teilen. Ebenso geschmackssicher hat Spitzenkoch Martin Scharff das Menü kreiert, bei dem er sich von vier James-Bond-Drehorten inspirieren ließ.





Im Herbst startet zudem eine ganze Reihe von Küchenpartys, die bereits Kultstatus besitzen: Am 31. Oktober lädt Scharff zur gruseligen Halloween-Party. Am 2. November entführt er kulinarisch und musikalisch in die goldenen 20-er Jahre. Die Gäste dürfen sich gerne im Stil dieser Epoche kleiden. Ein paar wenige Tickets gibt es zudem noch für die "Gänse-Küchenparty" am 8. November mit dem Feinsten von der Martinsgans. Wer im Winter Deutschlands beste Musik-Dinner-Show nicht verpassen will, der sollte sich jetzt schon die besten Plätze sichern: Diesmal trifft "The Music of Phil Collins & Genesis" auf den Bauchredner und Comedian Kay Scheffel. Dazu wird Martin Scharffs köstliches Wintermenü in vier Gängen serviert. Das gibt es so nur im Heidelberger Schloss.

www.heidelberger-schloss-gastronomie.de