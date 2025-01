Heidelberg. (zg) Der Heidelberger Messplatz wird zur zauberhaften Bühne für das WinterVarieté, das mit einer spektakulären Mischung aus Kunst und Kulinarik begeistert. Atemberaubende Akrobatik, faszinierende Magie, charmante Comedy und ein 3-Gang-Gourmetmenü von Spitzenkoch Tristan Brandt machen jeden Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Von der eleganten Performance von Duo Bliss bis zur Hochgeschwindigkeitsjonglage von Paul Ponce, vom glamourösen Vegas Showballett bis zur kraftvollen Stimme von Anna Cabaret – das WinterVarieté bietet erstklassige Unterhaltung.

Ein besonderes Highlight der Saison ist die exklusive Ladies Night am 31. Januar 2025. Ein prickelnder Welcome Drink, das 3-Gang-Gourmetmenü von Tristan Brandt und ein spektakulärer Show-Act für die Ladies machen diesen Abend unvergesslich. Nach der offiziellen Show geht die Party weiter – perfekt für einen glamourösen Abend mit Freundinnen.

Noch bis zum 1. Februar 2025 können Sie das WinterVarieté erleben. Ob als Abendprogramm, Familienausflug oder Firmenfeier – sichern Sie sich Ihre Tickets unter www.winter-variete.de und lassen Sie sich von der einzigartigen Atmosphäre verzaubern.

Die Rhein-Neckar-Zeitung verlost nun fünf mal zwei Tickets im Wert von je 129,90 Euro, die für die Vorstellung am Mittwoch, 15. Januar 2025, eingelöst werden können. Enthalten sind Plätze im Rang 1 für Show & Dine. Wer gewinnen möchte, schickt eine E-Mail an gewinnspiel@rnz.de mit dem Kennwort WinterVarieté sowie Name, Adresse, Telefonnummer und erreichbarer E-Mail-Adresse. Einsendeschluss ist der 10. Januar, 10 Uhr. Die Gewinner werden benachrichtigt.