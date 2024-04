Heidelberg. (mio) Für Kfz-Meister Claus Stier sind die Kunden seiner Heidelberger Autowerkstatt die wichtigste Säule seines Erfolgs: "Ein Dank geht an meine Kunden, die mir seit Jahren und Jahrzehnten die Treue halten. Wir bringen jedem einzelnen Kunden unsere Wertschätzung entgegen." Ein Dank ging auch an sein Team: "Wir sind ein Familien- und Ausbildungsbetrieb." Speziell als Geschenk für die Stammkunden hatten Claus Stier, seine Frau Edith Stier-Thompson und sein Team die Werkstatt in eine Location für ein "Sofakonzert" verwandelt: Vor Oldtimern und auf Sofas konnten rund 80 Gäste die Indie-Folk-Music von "Sleep Walker´s Station" genießen.

"Sleep Walker´s Station", alias Daniel del Valle, ist Sänger, Gitarrist und Mundharmonika-Spieler. Der Musiker komponiert und schreibt seine Songs in fünf Sprachen und vier Dialekten. Er sagt: "Ich singe nur eigene Songs." Der Musiker ist zweisprachig mit Italienisch und Deutsch aufgewachsen und spricht daneben Spanisch, Französisch und Englisch. Nun waren unter anderem seine romantischen Songs "Hacia Marte" (Richtung Mars), "Giorni sul lago" (Tage am See) und "Fading Names" (Namen, die vergehen) zu hören. Der Sänger wollte nie professioneller Musiker werden, doch jetzt tritt er auf rund 120 Konzerten pro Jahr auf: "Musik das ist, was ich wirklich machen möchte. "

Der Betrieb Stier mit Gründer Claus Stier ist spezialisiert auf Oldtimer, und seit 2021 ist das Unternehmen zertifiziert für historische Fahrzeug. Ebenso ist der Betrieb auch auf Hochvolt- und Elektrofahrzeuge eingerichtet. Nun konnten die Gäste einen Chrysler aus dem Jahr 1970 bewundern, in dem Stiers Tochter Sandy vor einiger Zeit geheiratet hat. Ein Kunde erklärte: "Die Werkstatt Stier ist ein Geheimtipp für Oldtimer-Liebhaber, aber auch für Fahrer von zeitgenössischen Fahrzeugen. Hier nimmt man sich Zeit für die Kunden und ihre Autos."

Autowerkstatt Stier

Kurpfalzring 102a

69123 Heidelberg

Tel.: 06221 183216

www.autowerkstatt-stier.de