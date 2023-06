Heidelberg-Rohrbach. (seg) Keine Unbekannten im Stadtteil, in Heidelberg und in der Umgebung sind diejenigen, die jetzt "Soul Food" in der Herrenwiesenstraße 2 in Heidelberg-Rohrbach eröffnen: Handelt es sich doch um Familienmitglieder der Familie Yacob, die wenige Meter entfernt das Restaurant "Die Maske Afrikas" betreibt. "Wir sind jetzt seit einigen Jahren in der Gastronomie tätig und bekochen unsere Gäste mit verschiedenen eritreischen und äthiopischen Gerichten. Im Soul Food möchten wir unsere jahrelange Erfahrung sowie die verschiedenen Eindrücke von unseren Reisen in unserer Küche verschmelzen lassen", so Natalie Yacob. "Das lässt sich am besten mit den Worten "Crossover-Kitchen", beschreiben, also traditionelle Esskultur aus Ost-, Nord- und Westafrikas trifft auf Europäische Küche."

Um einen Eindruck davon zu bekommen, gibt es zur Eröffnung am kommenden Wochenende, 1. und 2. Juli, jeweils von 12 bis 15 Uhr einen Brunch unter dem Motto "All you can eat" inklusive Sektempfang (oder Orangensaft) zum Festpreis, bei dem die Gäste zahlreiche Spezialitäten probieren können. Um Reservierung vorab unter 0176 40796604 oder 06221 7152271 wird gebeten. Neben DJ Blue Double o7, der Afrobeats, Amapiano sowie traditionelle eritreische und äthiopische Musik auflegt, wird es eine traditionelle Kaffeezeremonie geben. Modern, übersichtlich, mit Holztischen und Stühlen ausgestattet sowie in warmen Farben gehalten ist übrigens der Gastraum, der um die 30 Plätze bietet. Hier können Gäste von Dienstag bis Sonntag ab 9 bis 12 Uhr frühstücken. "Dazu gehören bei uns beispielsweise Chechebsa, das ist klein geschnittenes Fladenbrot, angebraten in Duft-Butter mit Rührei, verfeinert mit Honig und Berbere. Typisch ist auch Ful, ein gebratener, pürierter Bohneneintopf mit Berbene, verfeinert mit Kreuzkümmel und Olivenöl, zu dem sich Toppings wie Tomaten, Zwiebeln und Peperoni eignen." Unbedingt probieren sollte man auch den Moringa Green-Smoothie, gilt Moringa doch als sehr nährstoffreich.

Nicht nur die Frühstückskarte, auch die normale Karte lädt zum Entdecken ein: So handelt es sich bei Ashanti um Spinat, Erdnüsse, Kochbananen, Zwiebeln, Knoblauch und Tomatensoße – ein Gericht aus der westafrikanischen Küche. Ather Selata ist übrigens ein gemischter Salat mit getrocknetem Injera, Kochbananen, Kichererbsen, Avocado und anderen Gemüsesorten mit Rindfleisch – ...