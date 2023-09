Heidelberg. (zg) Die Macher des WinterVarieté verkünden voller Begeisterung, dass sie Tristan Brandt, einen der besten Spitzenund Sterneköche, als Namensgeber und Menükreator für das WinterVarieté gewinnen konnten.

Tristan Brandt, der in Mannheim seine Heimat gefunden hat und dort unter anderem als früherer Küchenchef des Zwei-Sterne-Restaurants OPUS V tätig war, ist ein Garant für exklusive und unvergleichliche Kochkunst. Er ist weltweit für seine herausragende Arbeit in der Gastronomie bekannt. Seine langjährige Erfahrung und Leidenschaft für Qualität und Kreativität machen ihn zur idealen Ergänzung für die spektakuläre Heidelberger Dinnershow.

Die Veranstalter Florian Keutel und Riadh Bourkhis betonen den Anspruch des WinterVarieté, sich stets von anderen Veranstaltungen abzuheben und ein modernes, innovatives und kreatives Ambiente zu schaffen. Allein die Wohlfühlatmosphäre in der ShowArena, die jedem Gast Raum und freie Sicht bietet, sucht ihresgleichen. Die 50 Quadratmeter große LED-Wand als Teil der Bühne verleiht mit spektakulären Lichteffekten und grandiosen Bildgebungen der Show ein unvergleichliches und emotionales Ambiente.

Die brandneue Show mit weltbekannten Artisten und Künstlern, einem mitreißenden Showballett in fantastischen Kostümen, einem Hauch Magie, modernster Bühnentechnik und vielen Überraschungsmomenten entführt das Publikum Abend für Abend in die bezaubernde Welt größten Varietévergnügens. Unvergessliche und genussvolle Geschmacksmomente sind im WinterVarieté by Tristan Brandt mit den perfekt auf die Show abgestimmten Menüs garantiert. Sichern Sie sich jetzt schon die besten Plätze, denn längst ist das WinterVarieté kein Geheimtipp mehr und in dieser Saison der strahlende Stern am Varietéhimmel in der Region.

Weitere Informationen unter:

www.winter-variete.de oder ganz persönlich unter der Rufnummer 06201 7108170