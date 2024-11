zg. Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und mit diesem Fest die Zeit der Freude, des Genießens und des Beisammenseins. Gerade in der besinnlichen Jahreszeit werden das gemeinsame Essen und Erleben großgeschrieben – ob mit der Familie, mit Freunden oder als besondere Auszeit vom Alltagsstress. Das perfekte Geschenk dafür? Der Gutscheinbuch.de Schlemmerblock!

Mit seinen vielfältigen "2 für 1"-Angeboten in den Bereichen Gastronomie und Freizeit lädt er zu genussvollen Entdeckungen ein und bietet zahlreiche Gelegenheiten, schöne Momente zu zweit oder in der Gruppe zu erleben. Mit dem Schlemmerblock können sich Genießer auf zahlreiche kulinarische Highlights freuen: Ob festliches Essen in der Vorweihnachtszeit in einem gemütlichen Restaurant, ein romantischer Abend zu zweit oder ein entspanntes Frühstück mit Freunden – das Prinzip ist einfach: Man zahlt ein Gericht und das zweite, wertgleiche oder günstigere, ist gratis.