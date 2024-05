zg. Reiselust und Fernweh gehören zum Sommer wie Eiscreme und Sonnenbrille. Ganz gleich, ob man von einer kühlen Brise an nordischen Fjorden träumt oder sich am liebsten zwischen Palmen und türkisblauem Wasser entspannt – im Europa-Park Erlebnis-Resort ist immer die perfekte Zeit für Urlaub. Die 17 europäischen Themenbereiche laden zu einer atemberaubenden Reise über den Kontinent ein. Mit über 100 Attraktionen und Shows, landestypischer Architektur und authentischer Küche ist Deutschlands größter Freizeitpark das ideale Ausflugsziel für die ganze Familie.

Einzigartige Wasserwelt

In direkter Nachbarschaft befindet sich mit Rulantica außerdem eine einzigartige Wasserwelt, die zu jeder Jahreszeit fantastischen Wasserspaß im Innen- und Außenbereich bietet. Zusammen mit dem Camp Resort und dem Camping runden die sechs parkeigenen 4-Sterne Hotels den Kurzurlaub im Europa-Park Erlebnis-Resort ideal ab.

Wer sich selbst in die Fluten stürzen möchte, findet in der ganzjährig geöffneten Wasserwelt Rulantica neben zahlreichen Rutschen auch ein großes Wellenbecken und den Wild River "Vildstrøm". In "Tønnevirvel", einer speziellen Rundfahrtattraktion für Wasserparks aus dem Hause MACK Rides, liefern sich die Gäste eine Wasserschlacht in Gondeln, die sich im kühlen Nass drehen.

In acht Röhren rutschen

Für noch mehr Action sorgt "Vikingløp", die größte Speed-Rutsche Europas. In acht Röhren rutschen die Gäste auf insgesamt mehr als 1500 Metern Länge auf Matten um die Wette. Besonders die kleinen Gäste können sich am Snorri Strand nach Herzenslust austoben und erfrischen, während die Eltern nur wenige Meter weiter bei Snorri‘s Düne relaxen.

Im weitläufigen Außenbereich der Wasserwelt Rulantica finden sich darüber hinaus zahlreiche weitere Liegemöglichkeiten im Grünen, um die südbadische Sonne zu genießen. Hier warten auf "Svalgurok" zehn unterschiedliche Rutschen, eine Abkühlung unter dem riesigen Wassereimer oder unendlicher Spaß mit über 100 verschiedenen Spielmöglichkeiten. Die Extraportion Entspannung bieten hinzubuchbare Strand Sofas, sowie gemütliche Strand Inseln, Strand Eggs und die Rulantica VIP Yachten.

Himmlische Nächte in den Europa-Park Hotels

Wenn die Füße von den Entdeckungstouren des Tages müde sind, bieten die sechs Europa-Park Hotels sowie das urige Camp Resort die ideale Erholung. Ganz gleich, ob man sich an einsame Fjorde im hohen Norden wünscht oder von mediterranen Nächten träumt, die parkeigenen 4-Sterne (Superior) Erlebnishotels verzaubern die Gäste mit ihrer liebevollen Thematisierung und einem ausgezeichneten kulinarischen Angebot. Fünf Poolbereiche und zwei Kinder-Wasserspielplätze laden zum Erfrischen ein. Großzügige Wellness- und Spa-Bereiche runden den Aufenthalt perfekt ab. So werden die Tage im Europa-Park und in Rulantica garantiert zu einem einzigartigen Kurzurlaub für die ganze Familie.

Weitere Informationen:

www.europapark.de/rulantica

