Rust. (zg) Wenn die Blumen wieder anfangen zu blühen, es nach Frühling riecht und alles aus dem Winterschlaf erwacht, steigt gleichzeitig auch die Vorfreude auf Deutschlands größten Freizeitpark. Am 25. März öffnet der Europa-Park, mit über 100 Attraktionen und Shows in 16 liebevoll gestalteten, europäischen Themenbereichen, seine Türen in die 49. Saison. Spektakuläre Achterbahnen, eindrucksvolle Shows, familien-freundliche Attraktionen – im Europa-Park findet jeder etwas Passendes. Mit Wasserspaß im "Fjord Rafting" oder der "Tiroler Wildwasserbahn" ist im Europa-Park eine kleine Abkühlung garantiert. Für alle, die etwas schneller unterwegs sein möchten, sorgt bei 100 km/h der "blue fire Megacoaster" für frischen Wind. Nach einer rasanten Fahrt in 40 Meter Höhe beim "Wodan – Timburcoaster" können sich die großen gemeinsam mit den kleinen Gästen bei "Líttle Island – Hansgrohe Kinderwasserwelt" in der Nähe der Holzachterbahn vergnügen.

Fina & die Yomis

Bei "Josefinas kaiserliche Zauberreise" nimmt uns Kaiserin Josefina mit auf eine Reise durch ihr Kaiserreich – doch wer sind eigentlich diese kleinen, grünen Trolle, die überall ihren Schabernack treiben? Die Fabelwesen, bekannt aus der "Zauberwelt der Diamanten" und "Josefinas kaiserliche Zauberreise", nehmen nun auch Einzug ins Märchenwaldkino in "Grimms Märchenwald". Der Film "Fina & die Yomis" verbindet alle Facetten des Themenbereichs Österreich und gibt Antwort darauf, wer die Yomis sind und was sie mit Kaiserin Josefina zu tun haben.

Kroatische Vorfreude

Im Zeichen der Vorfreude auf den Kroatischen Themenbereich steht auch der neue 360-Grad-Film im Traumzeit-Dome. In "Nikola Tesla’s Beautiful Croatia” lädt der Visionär die Zuschauer auf eine atemberaubende Reise zu den schönsten Orten seines Heimatlandes und des beliebten Urlaubsziels ein. Die Entdeckungstour startet inmitten seines Labors. Dabei ermöglicht die revolutionäre Erfindung des Wissenschaftlers eine völlig neue Art der Fortbewegung, mit der die schönsten Orte Kroatiens auf nie dagewesene Weise erkundet werden können.

Spektakuläres Showangebot

Artisten, Tänzer, Musiker und Sänger sorgen mit ihren atemberaubenden Shows für unvergessliche Highlights. Bei der neuen Show "Surpr’Ice presents GalaXia" schweben die Eisläufer über die spiegelglatte Fläche und faszinieren die Zuschauer mit einer beeindruckenden Darbietung.

Die Neuauflage von "Ed’s Adventure Parade" ist mit ihren aufwendig gestalteten Wagen und Kostümen einer der täglichen Höhepunkte im Europa-Park. Das packende Spektakel "Die Rückkehr des Sultans" bringt die Gäste mit bravourösen Stunts auf Pferden zum Staunen. Verblüffende Magie wird es bei der "Secret – The Illusion-Show" mit Vincent Vignaud im Europa-Park Teatro geben und waghalsige Sprünge überraschen die Besucher ab dem 27. Mai bei der High Diving Show "Retorno dos ...