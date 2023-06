zg/vfk. Im Januar 2019 öffnete das Team von Cannameleon das erste Cannabis Café Deutschlands in Würzburg. Mittlerweile beschäftigt sich das Konzept des Unternehmens nur noch mit dem Verkauf der Produkte, die auch online bestellbar sind. Im Angebot stehen hier unter anderem CBD Öle/Kapseln/Salben, Hanfblütentees, Hanfkosmetik, Hanflebensmittel und Zubehör. Der Name der Firma ist eine Wortkreuzung aus Cannabis und Chameleon. Von Anfang an begleitet der Slogan "Gesund in die Zukunft" das Unternehmen, dessen Fokus auf Qualität, Beratung, Gesundheit und Professionalität liegt.

Cannameleon ist ein junges, familiengeführtes Startup aus Würzburg in Unterfranken. Gegründet wurde es mit dem Gedanken auf ein nachhaltiges, gesundheitsorientiertes und zukunftsweisendes Unternehmen. Die Eröffnung der Geschäftsräume in Würzburg im Januar 2019 war für das Team ein Meilenstein auf dem Weg zu einem nachhaltigen Unternehmenskonzept. Gesetzt wird nämlich auf engen Kundenkontakt und erstklassige Beratung. Das Unternehmen arbeitet ausschließlich mit Händlern zusammen, die ihren Mitarbeitern faire Löhne bezahlen und deren Firmenkonzept bekannt ist. Die Firmen-eigenen Produkte werden mit Sorgfalt und Hingabe zubereitet, eingekauft wird regional und biologisch.

Dank deutschlandweiter Berichterstattung in TV und Print konnte sich Cannameleon sehr schnell einen Namen machen.

Seit der Neueröffnung am 5. Mai, die mit einem Event gefeiert wurde, werden die verschiedenen Produkte auch in Heidelberg angeboten. Ausgestattet ist das Geschäft übrigens mit einer hochwertigen Eichenholzeinrichtung der lokalen Schreinerei Salamon. Außer in Würzburg und Heidelberg gibt es Standorte in Bamberg, Regensburg, Ludwigsburg und im Juli wird noch Karlsruhe dazu kommen.

Schon von Anfang an wollte Cannameleon auch nachhaltig sein. Soweit es möglich ist, ersetzt es – aus Liebe zur Natur – die Verpackungen der Produkte durch biologisch abbaubare Varianten. Das Ziel des Unternehmens ist es zukünftig, mindestens 80 Prozent der Produkte plastikfrei zu verpacken. Aus Liebe zur Natur halten sie also ständig Ausschau nach Alternativen zu gängigen Verpackungsmethoden.

Vor Ort kann man sich montags bis samstags von 11.30 bis 18.30 Uhr beraten lassen.

Cannameleon Gesundheits-Shop Heidelberg

Untere Str. 28

69117 Heidelberg

Tel.: 062215993724

E-Mail: info@cannameleon.de

www.cannameleon.de