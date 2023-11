seg/vfk/zg. Einen Namen über die Grenzen Heidelbergs hinaus gemacht haben sich Sven Günther, Daniel Marquardt, Swen und Jens Schmidt mit dem Neo Bar & Restaurant, dem Restaurant, das sie 2016 in der Heidelberger Bahnstadt eröffneten. Dementsprechend sehen sie das Neo heute noch als ihre "Homebase", als einen Raum für Genuss, einen Ort der wiederkehrenden Begegnungen sowie des vertrauten Gefühls von Gemeinschaft.

Kennengelernt haben sich die Brüder Schmidt, Günther und Marquardt durch gemeinsame Freunde vor mehr als zehn Jahren. Ihre gemeinsame Leidenschaft für gehobene Gastronomie war die Ausgangslage für die Gründung der Bliss Group vor zehn Jahren.

Für den Namen Bliss, den die vier kreativen Köpfe mit Glückseligkeit übersetzen, entschieden sie sich, weil sie mit ihren zukünftigen Projekten die Gäste glücklich machen wollen. Und der Name wurde gewissermaßen zum Programm!

Ob mit der Event- und Hochzeitslocation Palais Prinz Carl – das erste gemeinsame Projekt – oder dem Neo Bar & Restaurant: Purer Genuss für alle Sinne ist garantiert. Und zwar nicht nur in den Locations vor Ort, sondern auch zuhause, wie beispielsweise durch den Foodtruck und dem Catering, die beide leckere Köstlichkeiten dahin bringen, wo der Kunde es wünscht, ob für die Weihnachtsfeier, Hochzeit oder für Feste jeglicher Art – und zwar bis zu 500 Personen.

Das nächste Kapitel ihrer gas­tronomischen Geschichte haben Günther, Marquardt und die Brüder Schmidt dann mit Stories Pop-Up Kitchen geschrieben, einem Konzept, das für Innovation, einmalige Erfahrungen und der Lust, etwas Neues auszuprobieren, steht. Dabei inszenieren die eingespielten Teams von Palais Prinz Carl und Neo eine zeitgenössische, kreative Küche.

Vor einem Jahr eröffneten sie dann das Jil Rooftop Drink & Dine, wo den Gästen über den Dächern Heidelbergs "feinste Küche und exquisite Drinks" geboten werden. Und seit kurzem ergänzt das Schloss Neckarbischofsheim, ebenfalls eine besondere Loca­tion für Feste und Feiern, das Portfolio der Bliss Group.

Welche Projekte noch kommen, wissen die vier kreativen Macher nicht, aber ihr Ziel kennen sie genau: nämlich den Gästen schöne Stunden und Erlebnisse zu bescheren.

Erlebnisort und Raum für Genuss

Offen, ungezwungen, modern und urban ist die Atmosphäre in den ehemaligen Güterbahnhofshallen im Zollhofgarten 2 in Heidelberg, in denen seit 2016 das Neo Bar & Restaurant ansässig ist.

Hervorragend umgesetzt wurde hier bei der Gestaltung der Räumlichkeiten die Verschmelzung des Alten, Bestehenden mit modernen Elementen. Als einer der ersten Gastronomiebetriebe in der Bahnstadt und Nachbar der Halle02 sah sich das Neo als kulinarischer Begleiter und Ergänzung im neu entstehenden Stadtteil. Inzwischen hat es sich als Erlebnisort, Restaurant, Bar und Wohlfühlraum etabliert, bietet im Bar- und Restaurantbereich 100 Gästen Platz. 60 weitere Plätze stehen auf der Terrasse, dem Chalet, zur Verfügung – und im Sommer kommen noch einmal 100 Plätze im Neo Garden dazu.

Lust auf Genuss und Appetit aufs Essen macht der offene Küchenbereich: Die Gäste können beim Zubereiten der leckeren Speisen zuschauen, sind also in das Gesamtgeschehen eingebunden. "Es ist wie bei einer Uhr", erläutern die Betreiber, "unsere Gäste haben Einblick in das Gehäuse, sehen wie die Mechanismen miteinander verbunden sind und das alles zueinander in Beziehung steht. Damit bekommt nicht nur die Zeit eine andere Bedeutung, sondern auch der Besuch im Neo und der Genuss."

Ausgewogen und von hoher Qualität ist die Küche, die sich am besten als "Crossover" mit Schwerpunkt auf kreativem Sushi, Saisonalem und Regionalem sowie "Dry aged"-Steaks beschreiben lässt. Wichtiger Bestandteil des "Feed your Soul"-Stils, wie er im Neo gelebt wird, ist der erfahrene und freundliche Service, bei dem zuhören, beraten, begleiten und verwöhnen höchste Priorität haben. Kurz gesagt: "Der Gast steht im Zentrum der Aufmerksamkeit."

Neo Bar & Restaurant

Mo-Sa 17.30-24 Uhr

So 16-23 Uhr

Unbeschwerte Stunden genießen

Frei von Konventionen, kreativ und verspielt, ein Ort, der inspiriert, neue Perspektiven eröffnet und das Leben zelebriert – so lauteten die Leitideen für das Jil Rooftop Drink & Dine. Genau so ein Treffpunkt ist über den Dächern der Heidelberger Altstadt, im 7. Stock des Vier-Sterne-Hotels Plaza Premium in der Sofien­straße 6-8 entstanden!

Seit letzten Herbst können Gäste hier hochwertige Drinks und ein einmaliges Ambiente genießen, das dazu einlädt, dem Alltag für einige Stunden zu entfliehen. Ungezwungen ist auch die kulinarische Vision unter Führung von Koch Sven Wortmann, die ihren Schwerpunkt auf die maritimen Küstengebiete legt – "New York meets Côte d’Azur". Ästhetisch, exquisit und elegant – erlaubt ist, was gefällt, auf den Teller und ins Glas kommt, was den Betreibern selbst Spaß macht. So kredenzen die Köche im Innen- und Außenbereich von der knackigen Salat Bowl über Büffel Tatar, New York Stulle mit US-Pastrami oder Topfmuscheln bis hin zu Rinderfilet Galizien allerlei Leckereien. Auch wer ein Getränk an der Bar genießen möchte, ist willkommen. Hier bieten sich Signatures wie "The Roof is on Fire", "Diving Duck" oder "Tangerine Dream" an.

Mit knapp 100 Plätzen im Innenbereich und weiteren 100 Plätzen im Außenbereich bietet die Location ausreichend Platz und eignet sich für Veranstaltungen verschiedenster Art. Ein 360° Grad Panorama mit atemberaubenden Ausblick auf die Stadt und die Region bildet dafür die perfekte Kulisse. Ob Afterwork-Drinks, Barfood, Casual Dinning – à la Carte oder ausgelassene Beats am Wochenende – im Jil Rooftop Drink & Dine lassen sich unbeschwerte Stunden genießen.

Jil Rooftop Drink & Dine

Montag-Donnerstag 17-24 Uhr

Freitag und Samstag 17-2 Uhr

Sonntag 14-22 Uhr

Feiern im stilvollen Ambiente

"Ja" sagen zur Liebe, zum Leben und zu einer einzigartigen Hochzeitslocation in Heidelberg – das Palais Prinz Carl bietet dafür besondere Räumlichkeiten. Etwas abseits vom lebendigen Puls der Stadt liegt das Palais Prinz Carl am Kornmarkt 1: Hier kann man seine Traumhochzeit oder andere Feste sowie Tagungen im einzigartigen Ambiente des Spiegelsaals feiern, bei schönem Wetter auf dem Kornmarkt mit Blick auf das Schloss oder im modernen Foyer mit anschließender Feier im Gewölbekeller. Als erfahrene Location weiß das Team, worauf es ankommt: Planung aus einer Hand, kompetente Beratung, exklusive (Hochzeits-)Arrangements und individuelle Absprache mit den Kunden.

Wer hier feiert, muss sich dank des Palais Prinz Carl-Teams um nichts kümmern. Ganz nach den Wünschen und Geschmäckern der Gäste wird gemeinsam mit den Gastgebern ein individuelles Speiseangebot geplant. Vom Fingerfood über ein reichhaltiges Buffet bis hin zum mehrgängigen Menü ist alles möglich. Das Küchenteam verwöhnt mit ausgewählten, frischen Produkten, hochwertigen Zutaten und professionellem Service.

Nach dem stilvollen Mahl im Festsaal wird in eine schwungvolle Party im Gewölbekeller gestartet. Das solide Mauerwerk und die rustikal-elegante Atmosphäre schaffen ein besonderes Ambiente, in dem bis in die frühen Morgenstunden gefeiert werden kann. Mit einer Kapazität von bis zu 150 Personen, dem professionellen Service aus einer Hand – von Planung über Organisation inklusive Floristik, Band, DJ und technischem Equipment sowie Catering zeigt sich das Palais Prinz Carl als die Event- und Hochzeitslocation in Heidelberg!

Idyllisch gelegen und einfach märchenhaft

Vor kurzem hat sich die Heidelberger Gastrogruppe Bliss mit dem Schloss Neckarbischofsheim eines besonderen Kleinods am Rande des Kraichgaus angenommen. Nur rund 20 Minuten von Heidelberg entfernt, ist das kleine Schloss in der Schlossstraße 1 inmitten des rund 2,6 Hektar großen Parks gelegen, schon immer ein schönes Ausflugsziel in der Metropolregion gewesen. Hier lässt es sich sowohl märchenhaft feiern, aber auch stilvoll tagen, da das Schloss Neckarbischofsheim neben Restaurant und entsprechenden Räumlichkeiten auch Hotelzimmer besitzt. Vor der Eröffnung wurde einiges renoviert, das Anwesen präsentiert sich nun im frischen Look. Das Res­taurant, das mit seiner durchgehenden Glasfront freien Blick ins Grüne bietet, wurde mit dezenten Farben, angenehmen Licht, Blumendeko und neuen Möbeln stilvoll in die Moderne geholt. "Das wunderschöne kleine Schloss passt gut in unser Portfolio. Es ergänzt unsere bestehenden Gastronomien und Räumlichkeiten", ist von Swen Schmidt zu erfahren. Dank der umgebenden großen Parkanlage mit Teich, dem Alten Schloss aus dem 16. Jahrhundert mit Trauzimmer und einer angeschlossenen Kirche bietet sich das Anwesen beispielsweise als Hochzeitslocation an.

Für die Küche konnte Manfred Knöpfle gewonnen werden, der in elf Ländern tätig war und in verschiedenen Sterneküchen, zum Beispiel bei Eckart Witzigmann, gearbeitet hat. "Ich möchte an diesem besonderen Ort die klare deutsche Linie aufleben lassen. Eine ehrliche Küche, die naturbelassen, immer frisch, regional und saisonal ist. Bekannte Gerichte, aber auf einem gehobenen Niveau", sagt Knöpfle. Die Menükarte besticht deshalb mit vielen regionalen Qualitätsprodukten wie unter anderem Odenwälder Forelle oder Rind und Wild aus dem Kraichgau. Das Schloss Neckarbischofsheim soll darüber hinaus gastronomisches Ziel für Weihnachtsfeiern und Familienfeste werden. Das Restaurant, die Orangerie sowie die riesige Terrasse bieten sich dafür an.

Hotel täglich geöffnet

À-la-carte-Restaurant:

Freitag-Samstag von 17-22 Uhr

Sonntag von 12-21 Uhr

Kulinarische Vielfalt erleben

Ob Weihnachtsfeier oder Familienfest, Bliss Catering steht für jeden Anlass zur Seite. Geboten wird kulinarische Vielfalt, die von Vorspeisen bis zu Desserts reicht und alle Sinne berührt. Der Kunde entscheidet, ob er den Full-Service nutzen möchte oder nur spezielle Dienstleistungen benötigt.

Für das gewisse Etwas rollt der zwölf Meter lange, amerikanische Foodtruck direkt zum Event. Erfahrene Teams sorgen dabei nicht nur für beeindruckende Momente, sondern auch für einen reibungslosen Ablauf. Weil die Bliss Group ihre Arbeit liebt, steckt in jedem Detail Leidenschaft.

Wer etwas weit weg von normalen Restaurants und Küchen, temporär inszeniert an besonderen Orten sowie etwas ganz Individuelles erleben möchte, für den ist Stories Pop-up Kitchen genau das Richtige. Bereits an verschiedenen Orten in Heidelberg und demnächst im Patrick-Henry-Village (PHV) erleben die Gäste hier "Geschichten erzählt durch Kulinarik". Sich überraschen lassen von gehobener Küche, kreativem Ambiente und besonderen Aromen, sich auf die Reise begeben und Stories erleben, die immer wieder nach neuen Regeln gespielt werden – das hat einfach einen besonderen Reiz … Die neue Spielzeit beginnt am 1. Februar 2024.

Momente voller Genuss und Zauber

Feiern Sie Advent, Weihnachten und Silvester mit exklusiven Arrangements

Das Schöne an der Vorweihnachtszeit, den Feiertagen und dem Jahreswechsel ist, dass man Zeit mit seinen Lieben – Familie und/oder Freunden – verbringt. Zusammenzukommen an einem besonderen Ort, Zeit für Gespräche zu haben, sich um nichts kümmern zu müssen, sondern sich einfach verwöhnen zu lassen: genau das ermöglichen die verschiedenen Locations der Bliss Group!

Weitere Informationen zu Öffnungszeiten, Preisen der jeweiligen Arrangements und Events sowie die Möglichkeit für Reservierungen finden sich auf den jeweiligen Internetseiten.

Wie wäre es beispielsweise mit einer "Winter Dining Experience" im Chalet, der im Neo Style umgestalteten, einladenden Terrasse von Neo im Zollhofgarten 2 in Heidelberg?

Hier kann man ab dem 15. November nicht nur die Neo Klassiker wie Steaks und Sushi, sondern auch eine exquisite Auswahl an globalen Winter-Klassikern genießen – getreu dem Motto "Feed your Soul". Außerdem gibt es jeden Mittwoch Livemusik & DJ.

Ob romantischer Abend zu zweit, eine Gruppen- oder Firmenfeier: Das Chalet bietet den perfekten Rahmen für unvergessliche Momente!

Auch an Silvester (New Years Eve) wird hier ab 18 Uhr ein exklusives Fünf-Gang-Menü serviert oder man bucht ein Partyticket ab 23 Uhr zum Feiern.

Vor kurzem neu eröffnet wurde das Schloss Neckarbischofsheim in der Schlossstraße 1 in Neckarbischofsheim, eine Umgebung, die wie geschaffen ist für besondere Feiern wie Geburtstage, Jubiläen oder Weihnachts- und Silvesterfeiern. Gebucht werden können beispielsweise drei verschiedene "Christmas Packages".

Bei allen Arrangements erfährt (und schmeckt) man, was ein guter Koch mit frischen Zutaten aus der Region zaubern kann.

Darüber hinaus lädt das À-la-Carte-Restaurant an den Adventssonntagen zum gemütlichen Brunch ins Schloss Neckar­bischofsheim ein. An den zwei Weihnachtsfeiertagen und am Silvesterabend können sich die Gäste von speziellen Menüs überraschen lassen.

Zum Vorweihnachtszauber lädt das Jil mit speziellen Angeboten in das oberste Stockwerk in der Sofienstraße 6-8 mitten in Heidelberg ein. Ab dem 26. November bis 17. Dezember erwartet die Gäste ein Adventsbrunch der Extraklasse, bei dem alle Flying Gänge direkt an den Tisch kommen. Zudem kann man hier mit speziellen Weihnachtscocktails unter dem Motto "End of the Week Xmas Edition" ins Wochenende starten.

Zum besonderen Erlebnis wird auch die Silvesterparty mit DJ auf dem Rooftop, bei dem sich stilvoll das alte Jahr verabschieden und das neue begrüßen lässt. Ab 18 Uhr startet hier das Fünf-Gang-Menü. Wer ab 20 Uhr dazukommt, kann ebenfalls im Bar- und Loungebereich vielfältiges Fingerfood genießen und direkt in die Party einsteigen. Auch für den späteren Abend sind Partytickets erhältlich.