zg. Erleben Sie eine außergewöhnliche Zeitreise in die schillernde Welt der 70er und 80er Jahre – eine Ära des Umbruchs, der Kreativität und der neuen Möglichkeiten. Die sechste Ausgabe der stories Pop-up Kitchen bringt den Geist dieser bewegten Zeit zurück und verbindet ihn mit einem einzigartigen kulinarischen Erlebnis.

Die Stars der 70er und 80er Jahre "Good Times" nehmen Sie mit auf eine Reise in die Welt der Rolling Stones, David Bowie, Grace Jones und Michael Jackson – Legenden, die diese Zeit geprägt haben. Auch Andy Warhol und sein legendäres Studio 54 finden ihren Platz in diesem Erlebnis. Es war eine Ära, in der die Grenzen zwischen Musik, Kunst und Mode verschmolzen und die Welt auf eine ganz neue Art erlebbar wurde. Mit "Good Times" holen wir dieses Gefühl zurück und schaffen ein unvergessliches Erlebnis, das weit über ein Dinner hinausgeht.

Kulinarische Kunst von 2-Sternekoch Hendrik Otto

Die Küche von "Good Times" ist ebenso beeindruckend wie das Ambiente.

Gemeinsam mit dem Bliss- Küchenteam, unter der Leitung von Sven Günther, gestaltet der renommierte 2-Sternekoch Hendrik Otto das 5-Gänge- Menü, das Sie auf eine kulinarische Reise durch die 70er und 80er Jahre mitnimmt. Otto, der über 25 Jahre in der deutschen Spitzengastronomie tätig war, darunter im Hotel Adlon Kempinski, bringt seine Erfahrung ein, um diese Ära kulinarisch neu zu interpretieren. Freuen Sie sich auf innovative Gerichte, die die Aromen dieser Zeit auf überraschende und kreative Weise zum Leben erwecken.

Die vergangenen Kapitel von stories Pop-up Kitchen

Stories I:

2018 entführte die stories Pop-up Kitchen die Gäste ins Heidelberger Bahnbetriebswerk. Der raue Industrielook der 1920er Jahre bot den perfekten Rahmen für ein kulinarisches Erlebnis im urbanen Stil.

Stories II:

2019 öffnete das Palais Prinz Carl seine Türen für "Alice im Wunderland". In der barocken Pracht des Spiegelsaals genossen die Gäste ein märchenhaftes Menü inmitten von Tafelsilber, weißen Hasen und einer fantastischen Atmosphäre, die das historische Gebäude in eine Traumwelt verwandelte.

Stories III:

"Let’s Play" stand ganz im Zeichen von Spiel-und Kindheitserinnerungen. Die Gäste tauchten in eine Welt voller überdimensionaler Würfel, himmelblauem Bällebad und farbenfroher Kulissen ein. Vier Monate lang wurde in dem ehemaligen Spielzeuggeschäft in Heidelberg das spielerische Potenzial der Gas- tronomie neu entdeckt.

Stories IV:

2020 bis 2021 verwandelte stories Pop-up Kitchen die halle02 in einen Club der 70er Jahre. Unter dem Motto "A Kind of Groove", wurde die goldene Ära der Clubs und Bars mit einem 5-Gänge-Gourmet-Menü gefeiert, das die musikalischen Einflüsse von Soul, Funk und Jazz aufgriff.

Stories V:

"Round the World" nahm die Gäste mit auf eine kulinarische Weltreise, die die Straßen von New York, Tokio und London nach Heidelberg brachte. Inmitten der bunten Street-Art-Werke in der Commissary, wurde die Vielfalt der Metropolen in einem spielerischen und lebendigen Menü erlebbar.

Und nun Stories VI:

Eine beeindruckende Kulisse in Heidelberg: Das ehemalige Headquarter des Springer-Verlags in Heidelberg bildet den eindrucksvollen Rahmen für "Good Times". Das historische Gebäude wird zur Zeitkapsel, die die Gäste in die Welt der 70er und 80er Jahre eintauchen lässt. Zwischen den urbanen Wänden des Gebäudes und der kreativen Küche von Hendrik Otto und Sven Günther entsteht ein Erlebnis, das alle Sinne anspricht.

Seien Sie dabei: Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz für dieses einzigartige Event und erleben Sie eine Reise in die Vergangenheit, die sowohl kulinarisch als auch atmosphärisch unvergesslich sein wird.

Good Times – eine Hommage an die glanzvollen 70er und 80er Jahre, wie Sie sie noch nie erlebt haben.