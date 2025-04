zg. Herxheim am Berg- die höchstgelegene Weinbaugemeinde an der Deutschen Weinstraße- lädt am 12. und 13. April ab 11 Uhr zu einem besonderen Genuss- und Erlebnismarkt ein. Die malerische Weinbaugemeinde ist bekannt für ihre geselligen Feste, beeindruckende Ausblicke in die Rheinebene und ihre traditionsreiche Weinkultur. Beim diesjährigen Frühlingsmarkt öffnen neun Höfe ihre Türen und bieten eine Vielzahl kulinarischer Genüsse, Kunsthandwerk und gesellige Momente. Ein besonderes Highlight ist für alle Winzer die Vorstellung ihres neuen Weinjahrgangs 2024.

Tief gelegene Weinkeller, idyllische Innenhöfe und gemütliche Probierstuben laden Besucher ein, die Weine der kleinen Gemeinde und ihrer einzigartigen Weinlagen zu probieren und ein vielfältiges Angebot regionaler Spezialitäten zu genießen.

Das Weingut Gabel-Eger lockt mit einer Weinverkostung im historischen Gewölbekeller sowie hausgemachten Marmeladen, Schmuck, Dekoartikeln, Flammkuchen und Raclette. Im Weingut Schlipp-Rohrbach erwartet die Besucher eine Auswahl an Naturseifen, handgefertigten Dekoartikeln, Feuertonnen und Insektenhotels. Dazu gibt es hausgemachte Kuchen und Torten aus der Gutsküche sowie eine Vielfalt an Weinen, produziert von den drei weinbaulich aktive Generationen der Winzerfamilie Rohrbach. Die Winzergenossenschaft Herxheim am Berg bietet exklusive Kellerführungen, begleitet von italienischen Spezialitäten, Manufaktursenfen, Osterdekoration und Schmuck. In der Weinlounge wird Besuchern neben dem atemberaubenden Ausblick von 212m NN über die Pfalz allerlei Kulinarik geboten. Mit einem Waffelverkauf ist die Klasse 3a der Grundschule Kallstadt von 11 bis 16 Uhr da.

In der gemütlichen Gaststätte "Becker’s Woistub" gibt es regionale und saisonale Spezialitäten wie Rumpsteak, Zanderfilet und Himbeerparfait. Im Weingut Lichti & Astroh stehen neben den eigenen Weinen auch Burger auf der Speisekarte. Zudem bietet die Backmanufaktur JouJou vegane Köstlichkeiten, während Schmuck aus Naturmaterialien und Honig aus regionaler Produktion das Sortiment ergänzen.

Kombiniert mit dem Frühlingsmarkt feiert das Autohaus Schmidt sein 50-jähriges Bestehen. Besucher können sich hier auf den Kettler E-Bike-Truck, Honig vom regionalen Imkermeister, Schmuck von Gretas Jewellery sowie frisches Obst, Gemüse und Spargel vom Spargelhof Zein freuen. Selbstgemachte Pizza und weitere Leckereien runden das Angebot ab.

Auch für Familien gibt es ein abwechslungsreiches Programm: Die Rasselbande e.V. veranstaltet einen Kinderflohmarkt und bietet dazu Kuchen und frische Waffeln an. Im Weingut Gabel steht Frühlingshaftes aus der Küche bereit um die Weinprobe zu unterstützen. TOBS eisenArtiges Kunsthandwerk und Bastelaktionen für Kinder sind nur eine kleine Auswahl an Beschäftigungs-, und Begeisterungsmöglichkeiten.

Wer alle neun Genuss-Stationen besucht, kann sich seinen "Genusswandelweg durch Herxheim" mit je einem Stempel bestätigen lassen und an einem Gewinnspiel teilnehmen.

Ein weiteres besonderes Erlebnis bietet das 271 Schaumweinzimmer, das den Fokus auf prickelnden Genuss legt. Hier können Gäste Sekt, Secco und Wein in entspannter Atmosphäre genießen – begleitet von Currywurst und Pommes.

Mit seiner einzigartigen Mischung aus traditionellem Weinbau, regionalen Spezialitäten, Kunsthandwerk und geselligem Miteinander bietet der Herxheimer Frühlingsmarkt ein unvergessliches Erlebnis für Einheimische und Besucher. Die Veranstaltung lädt dazu ein, die Weinkultur der Region zu entdecken, neue Weine zu probieren und das frühlingshafte Flair der Höfe zu genießen.

Seien Sie dabei und lassen Sie sich von der Vielfalt der Herxheimer Höfe begeistern!