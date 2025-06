zg. Wer Lust auf Urlaub vor der Haustür hat, ist im Abona Beach genau richtig. Direkt am Neckar lädt die Beach-Terrasse mit Biergarten-Flair zur Auszeit vom Alltag ein. Ob Wanderpause, Radtour-Stopp oder entspannter Feierabenddrink – hier trifft lässiger Genuss auf Urlaubsgefühl.

Auf der Beach-Terrasse, welche auch vom Naturbeckenbereich des Neckargemünder Terrassen-Freibads zugänglich ist und täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet hat, erwartet Gäste der "Gipfel der Genüsse": Von Schnitzel über Currywurst, Wraps, Loaded Nachos und Poutine – alles auch in veganen Varianten – reicht das Angebot. Dazu kommt eine riesige Auswahl handgemixter Cocktails, liebevoll geschüttelt, nicht gerührt. Die Cocktail-Hour von 19 bis 20 Uhr mit einer "Zwei-für-eins"-Aktion rundet das kulinarische Erlebnis ab.

Neu dazugekommen ist der Beach-Biergarten-Bereich, welcher donnerstags bis samstags von 14 bis 20 Uhr und sonntags von 12 bis 19 Uhr geöffnet ist. Hier können die müden Wanderer und Radler sich erholen und ihre Glieder ausruhen.

Freitags wird’s ab 17 Uhr besonders stimmungsvoll: Bei Afterwork mit DJ Lucky fließen Beats und Biere gleichermaßen. Kulinarisch sorgen Wurstsalat mit Brot, Bockwürstchen und kühles Bier für klassische Biergartenfreuden – nur eben mit Sand zwischen den Zehen.

Jeden Dienstag dreht sich alles um Hüftschwung und heiße Rhythmen: Bei Salsa- und Bachata-Workshops und der anschließenden Latino-Beach-Party bis 23 Uhr kommt karibisches Lebensgefühl auf – mitten in Neckargemünd.

Mit wechselnden Events und einer Atmosphäre, die mehr an Urlaub auf Ibiza als an die Region erinnert, setzt das Abona Beach neue Maßstäbe – so ist es nicht nur preiswert und lecker, sondern einzigartig anders als klassische Biergärten – ein Platz zum Runterkommen, Genießen und Feiern.

Ein echtes Sommerhighlight folgt am Sonntag, 27. Juli, mit dem großen Südamerikanischen Festival: Köstlichkeiten aus Peru, Mexiko und Brasilien, peruanische Folklore, kleine Stände mit Tanz und Kunst, ein buntes Kinderprogramm und rhythmische Musik lassen den Neckarstrand beben.

Abona Beach

Hauptstraße 40

69151 Neckargemünd

www.abonabeach.de