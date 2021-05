Von Nikolas Beck

Sinsheim. Nach einer schwierigen Saison konnte Alexander Rosen ausgerechnet das Finale relativ entspannt verfolgen. Warum der 2:1-Erfolg in letzter Minute gegen Hertha BSC für den Sportdirektor der TSG Hoffenheim dennoch besonders wichtig war, verriet er unter anderem in kleiner Medien-Runde beim Saisonabschluss-Gespräch im Bauch der PreZero-Arena. Alexander Rosen über ...

> ... die Bedeutung des Saisonfinals: "Es ging tabellarisch um nichts mehr, aber in der Rückrundentabelle sind wir jetzt Siebter, eine sehr ordentliche Leistung. Außerdem ging es darum, eine Serie zu halten. Wir sind nun seit sieben Spielen ungeschlagen, aus denen wir 13 Punkte geholt haben. Es ging einfach um einen versöhnlichen und letztendlich guten Abschluss. Denn das, was du am Saisonende machst, trägst du als Gefühl mit in die Sommerpause und in die neue Saison. In einer Runde, in der wir über acht Monate im Schnitt ohne zehn Spieler auskommen mussten, in einer Saison voller teilweise selbst verschuldeter Rück- und Nackenschläge, gibt mir solch ein Abschluss ein gutes Gefühl."

> ... die Situation auf dem Transfermarkt: "Noch ist es extrem ruhig. Auch aufgrund der Europameisterschaft wird es erst spät zu Bewegungen kommen. Ich glaube schon, dass es ein paar Ausnahmespieler gibt, bei denen irgendwann etwas passieren wird, was einen leichten Domino-Effekt haben wird. Aber das Kapital im Markt ist einfach stark reduziert."

> ...die Kaderplanung der TSG: "Wir haben mit David Raum einen spannenden Spieler von Greuther Fürth und mit Angelo Stiller (Bayern II) einen Perspektivspieler geholt. Beide sind deutsche U-Nationalspieler und ablösefrei. Dazu haben wir den Transfer von Georginio Rutter vorgezogen. Und im Moment war es das auch. Es gibt den einen oder anderen Leihrückkehrer, aber auch sicher Spieler, die ein höheres Bestreben haben, zu spielen. Da sind wir natürlich sehr lösungsorientiert."

> ... die Leihspieler Sebastian Rudy, Ryan Sessegnon und Chris Richards: "Ryan Sessegnon hat selbst schon im Vorfeld gesagt, dass es sein letztes Spiel für uns war. Bei den anderen beiden ist es kein Geheimnis, dass wir uns eine Zukunft für sie in Hoffenheim vorstellen könnten. Aber sie sind nun mal ab 1. Juli unter Vertrag bei ihren Stammvereinen. Da müssen wir einfach ein bisschen abwarten."

> ... die Situation der Langzeitverletzten: "Wir haben unseren Kapitän Benjamin Hübner ein ganzes Jahr lang schmerzlich vermisst. Bei ihm sieht es jetzt gut aus, er fühlt sich besser. Auch Ermin Bicakcic hat einen guten Verlauf, aber es war trotz allem ein Kreuzbandriss. Dazu kamen ,Howie’ Nordtveit mit einer komplizierten Verletzung – einem Fußbruch, bei dem sich anschließend ein Knochen-Ödem gebildet hat – und Dennis Geiger. Das war auch ein Thema der Saison: Alle vier sind Mentalitätsspieler, drei davon erfahrene Führungsspieler. Da geht es nicht nur um das Geschehen auf dem Platz, sondern auch in der Kabine, um Stressresistenz in Krisensituationen. Das hat uns gefehlt. Bei allen vier können wir nicht definitiv sagen, dass sie am 1. Juli voll im Training sind. Das macht die Planungen nicht leichter."

> ... seine eigene Zukunft: "Ich möchte nicht verhehlen, dass es vielleicht die anspruchsvollste Saison seit jetzt acht Jahren war. Aber es war auch ein sehr fordernder und damit spannender Prozess. Ich habe immer gesagt, dass ich an diese Mannschaft in Kombination mit dem Trainerteam glaube. Es macht Spaß hier und ich habe Bock weiterzumachen."

> ... Abschlussrang elf und die Ziele für die neue Saison: "Wir sind ehrgeizig, gehen nicht in die Saison und planen mit Platz elf. Aber wenn man heute zurückblickt, dann muss man damit einfach auch mal leben und sagen: Wir haben es ordentlich gemacht, hintenraus sogar richtig gut. Wir sind in engen Situationen zusammengeblieben, durch schwere Phasen durchgegangen. Für den Blick auf neue Saison ist es noch zu früh. Das ist abhängig davon, wie unsere Kaderstruktur aussehen wird, wie unsere vielen Nationalspieler von der EM zurückkommen und wie sich die anderen Klubs aufstellen."