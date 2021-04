Von Maik Rosner

Leipzig/München. Für Montag um elf Uhr war beim FC Bayern die nächste Konferenz angesetzt, und worum es beim Jour fix des Vorstandes gegangen sein dürfte, war diesmal leicht zu erahnen. Jedenfalls durfte man davon ausgehen, dass sich die Führung der Münchner bei ihrer turnusmäßigen Zusammenkunft vor allem über das weitere Vorgehen in ihren Trainerfragen beraten hat. Der Poker um RB Leipzigs Julian Nagelsmann, 33, als Nachfolger von Hansi Flick, 56, ist ja ebenso längst in vollem Gange wie jener, zu welchen Konditionen Bayerns aktueller Chefcoach Flick für die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw, 61, nach der EM in diesem Sommer freigegeben werden könnte.

Nach übereinstimmenden Medienberichten haben die Bayern inzwischen Kontakt zu Nagelsmann aufgenommen und bei dessen Arbeitgeber Leipzig ihr Interesse an einer Verpflichtung des Trainers hinterlegt. Das Fachblatt kicker vermeldete am Montag, dass Nagelsmann RB sogar bereits um Freigabe aus seinem Vertrag bis zum 30. Juni 2023 gebeten haben soll. Zudem hieß es, Leipzig fordere rund 25 Millionen Euro Ablöse für den Fußballlehrer, der nie ein Geheimnis aus seiner großen Sympathie für den FC Bayern gemacht hat. Wenig später vermeldete die Bild, Nagelsmann und der FC Bayern seien sich bereits einig, nur die genaue Ablöse müsse noch geklärt werden. Bei den Sachsen steht damit ein großer Umbruch bevor. Der Vertrag mit Sportdirektor Markus Krösche wurde nach zwei Jahren Zusammenarbeit aufgelöst, bestätigte RB. Den 40-Jährigen könnte es zu Eintracht Frankfurt ziehen.

Die Münchner geben derweil deutlich zu verstehen, dass sie Flick nicht ohne Entschädigung aus seinem bis zum 30. Juni 2023 datierten Vertrag gehen lassen wollen. "Wenn wir Hansis Wunsch entsprechen sollen, müssen alle Parteien gemeinsam eine Lösung finden, mit der auch der FC Bayern zufrieden ist", hatte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in der Bild am Sonntag gesagt. Präsident Herbert Hainer bestätigte diese Linie in der Fernsehsendung Blickpunkt Sport des Bayerischen Rundfunks am Sonntagabend. DFB-Vizepräsident Rainer Koch hatte dort allerdings betont: "Der DFB wird keine Ablösesummen zahlen, weil er noch nie Ablösesummen gezahlt hat und weil er als gemeinnütziger Verband im Übrigen sich schwertut, dies zu tun."

Dass die eine Trainerfrage (Nagelsmann) mit der anderen (Flick) zusammenhängt, legt allein die Ablöseforderung nahe, die Leipzig beim FC Bayern hinterlegt haben soll. Mehrere Medien berichteten am Montag übereinstimmend von sogar 30 Millionen Euro, nachdem zuletzt von 15 bis 20 Millionen Euro die Rede gewesen war. Doch ganz gleich, ob 20, 25 oder 30 Millionen Euro: In jedem Fall wäre Nagelsmann damit der weltweit teuerste Trainertransfer. Den bisherigen Rekord soll der Portugiese André Villas-Boas halten, der 2011 vom FC Porto zum FC Chelsea überlief und rund 15 Millionen Euro Ablöse gekostet haben soll. Wie Nagelsmann war Villas-Boas damals 33 Jahre alt.

Wer die inzwischen gängigen Ablösen auf dem Trainermarkt und zugleich explodierenden Preise inmitten der Corona-Pandemie und Debatten um mehr Maß im Fußball kritisch sieht, für den bot sich nun eine satirische Schlagzeile in Anlehnung an den Spielermarkt an: Leipzig fordert 30 Millionen Euro Ablöse für 33 Jahre alten Sportinvaliden. Allerdings kann man diesen Spitzenpreis für einen Spitzentrainer auch für gerechtfertigt halten. Im Verhältnis zu den noch ganz anders dimensionierten Spielerpreisen ohnehin, und gerade weil ein Trainer ja nicht selbst spielen, sondern nur möglichst gewinnbringend Fußball spielen lassen muss.

Wie viel ein Fußballlehrer Wert sein kann, womöglich sogar mehr als ein deutlich teurerer Spieler von der Klasse eines Robert Lewandowski, haben sie in den vergangenen anderthalb Jahren beim FC Bayern gesehen. Mit Niko Kovac rutschen die Münchner und ihr Starstürmer Lewandowski im Herbst 2019 in eine Krise. Mit Nachfolger Flick gewannen die Bayern und Lewandowski anschließend alle sechs verfügbaren Titel, obendrein wurde der Stürmer Weltfußballer. Diese Argumentation führen sie nun wohl auch gegenüber Flick und dem DFB ins Feld. Es gilt ja als offenes Geheimnis, dass Flick das Amt des Bundestrainers ebenso reizt wie den DFB, Löws ehemaligen Assistenten zurückzuholen. Diesmal fürs höchste Traineramt des Landes.