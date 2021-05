Zuzenhausen. (dpa-lsw) Sebastian Hoeneß will vor der Partie der TSG 1899 Hoffenheim gegen den FC Schalke 04 nicht viel Gedanken an das unrühmliche Hinspiel verschwenden. "Das ist keine schöne Erinnerung", räumte der 38 Jahre alte Trainer am Donnerstag ein. Die Kraichgauer hatten im Januar mit dem 0:4 in Gelsenkirchen dafür gesorgt, dass Schalke seine 30 Spiele andauernde Sieglos-Serie beenden konnte.

Die Hoffenheimer können am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Absteiger die allerletzten Zweifel am Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga beseitigen. "Wir sind gut beraten, einfach gierig zu sein und wieder zu punkten", sagte Hoeneß, dessen Team seit vier Spielen ungeschlagen ist.

Neben den Dauerverletzten wie Kapitän Benjamin Hübner und Ermin Bicakcic fehlen auch Havard Nordtveit (Fußprobleme) und Munas Dabbur (private Gründe) die restlichen drei Spiele. Hinter dem Einsatz der zuletzt angeschlagenen Sebastian Rudy, Mijat Gacinovic, Kevin Vogt, Kevin Akpoguma und Georginio Rutter stehe noch ein kleine Fragezeichen, so Hoeneß, aber die Tendenz sei positiv.

Mit Brettspielen ins Quarantäne-Trainingslager

Zur Abwechslung in der bevorstehenden Mannschafts-Quarantäne hat die TSG 1899 Hoffenheim eine Alternative zu der bei den Profis beliebten Playstation. "Wir haben im Trainerteam schon über die besten Brettspiele gesprochen, die wir mitbringen", sagte Chefcoach Sebastian Hoeneß. Besonders beliebt sollen Malefiz und Backgammon sein.

Um in der Corona-Pandemie ein reguläres Saisonende in beiden Top-Ligen zu sichern, hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) die Trainingslager für die Schlussphase angeordnet. Demnach müssen sich die Erstligisten vom 12. bis zum 22. Mai isolieren.

Die Hoffenheimer übernachten in einem Hotel in Sinsheim, werden sich aber nach Hoeneß-Angaben weitgehend im Trainingszentrum wenige Kilometer weiter in Zuzenhausen aufhalten. "Wir werden sicher tagsüber viel Zeit auf dem Trainingsgelände verbringen, da haben die Jungs Zimmer auf dem Gelände, wo sie sich auch mal zurückziehen können", sagte Hoeneß.