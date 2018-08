Zuzenhausen. (pami) Lediglich fünf Bundesligaspiele stehen für Robert Zulj nach einem enttäuschenden ersten Jahr in Hoffenheim zu Buche. Nach seinem Wechsel von der Spielvereinigung Greuther Fürth konnte sich der 26-Jährige nie richtig im Kraichgau durchsetzen und wird den Verein nun erst einmal verlassen. Für den Österreicher geht es für ein Jahr zurück in Liga Zwei, wo er sich Union Berlin anschließen wird.

"Ich will unbedingt auf dem Platz stehen, deshalb bin ich sehr glücklich, dass die Leihe zu Union geklappt hat," wird der Österreicher im "Kicker" zitiert. "Nach dem Wechsel nach Hoffenheim hatte ich einen schwierigen Start und habe nicht so viel gespielt wie ich gehofft hatte. Jetzt freue ich mich einfach hier zu sein, möchte meine Qualitäten unter Beweis stellen und so der Mannschaft und dem Verein helfen, ihre Ziele zu erreichen."