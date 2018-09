Zuzenhausen. (dpa) Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim muss für mehrere Wochen auf die Abwehrspieler Kasim Adams und Kevin Akpoguma verzichten. Neuzugang Adams zog sich am Samstag beim 3:1 im Baden-Derby gegen den SC Freiburg eine Verletzung am Bandapparat des Sprunggelenks sowie am Innenknöchel zu.

Akpoguma erlitt einen Bruch der Augenhöhle und eine Gehirnerschütterung. Dies teilte der Champions-League-Teilnehmer am Sonntag mit.

Hoffnung auf schnelle Genesung besteht bei Ermin Bicakcic, der mit Achillessehnenproblemen frühzeitig ausschied.