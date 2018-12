Hoffenheim. (wauc) Mit dem 3:0 gegen den TSG Balingen verabschiedete sich Hoffenheims U 23 in die Winterpause der Regionalliga. Erfreulich war neben den drei Zählern zum Jahresausklang das Comeback von Mittelfeldspieler Nadiem Amiri, der nach siebenmonatiger Pause 74 Minuten auf dem Platz stand und eine starke Leistung zeigte.

"Die TSG gibt niemals auf" - so steht es auf dem Balinger Bus, und diese Einstellung war gegen eine hochkarätig besetzte Hoffenheimer Elf auch dringend nötig. Nicht weniger als sieben Spieler in der Startelf von Trainer Marco Wildersinn hatten bereits Profi-Einsätze, fünf sogar in der Champions League. Die 1:0-Pausenführung für die Hausherren durch Meris Skenderovic (19.) war hochverdient. "Wir haben es leider versäumt, früher für die Entscheidung zu sorgen", so Wildersinn, der mit dem Auftritt dennoch sehr zufrieden war, sich allerdings vom Unparteiischen mehr Schutz für seine schnellen Spieler gewünscht hätte. Unter der ruppigen Gangart der Balinger hatte vor allem Amiri zu leiden, in der zweiten Halbzeit musste Philipp Strompf mit Verdacht auf Muskelfaserriss runter.

Nach dem Wechsel spielte Balingen, dank Gelb-Roter Karte für Hoffenheims Chinedu Ekene (48.), gut mit, kassierte aber unmittelbar nach dem Platzverweis das 2:0 durch Alfons Amade, der ins linke Ecke traf (53.). Stefan Posch setzte auf Zuspiel Dennis Geigers den Schlusspunkt (87.).

Hoffenheim II: Drljaca - Posch, Hoogma, Strompf (61. Chana) - Amade, Hack (81. Wähling), Geiger, Amiri (74. Baumgartner), Szarka - Ekene, Skenderovic.

Balingen: Hauser - Kurth (65. Scherer), Schmitz, Fecker, Eisele - Pettenkofer, Schreyeck (74. Schoch), Schuon, Gil (61. Huss) - Lauble, Vogler.

Schiedsrichter: Scheuermann (Winnweiler)

Tore: 1:0 Skenderovic (19.), 2:0 Amade (53.), 3:0 Posch (87.)

Gelb-Rote Karte: Ekene (Hoffenheim, 48.)