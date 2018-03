Zuzenhausen. (nb) Ganz drum herum kam Julian Nagelsmann um ein Thema nicht: Im Rahmen der turnusmäßigen Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr) beim FC Augsburg kam die Sprache natürlich auch auf das frühe Ende der Zusammenarbeit zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und Geschäftsführer Sport, Hansi Flick. "Im Prinzip ist alles gesagt - von allen", so Nagelsmann, der betonte: "Natürlich habe ich ihn oft gesehen und hatte einen guten Austausch mit ihm."

Umfrage Saison-Voting 1899 Hoffenheim Wo landet die TSG am Ende der Spielzeit 17/18 Platz 1 bis 3 Platz 4 bis 6 Platz 7 bis 10 Platz 11 bis 15 Platz 16 bis 18

Seine Mannschaft belaste die vorzeitige Trennung von Flick allerdings nicht, glaubt der TSG-Trainer: "Ein Sportdirektor, Sportvorstand oder Geschäftsführer - in welchem Bereich auch immer - hat wenig Berührungspunkte direkt mit der Mannschaft."

Dass Hansi Flick ein sehr, sehr guter Mensch sei und von allen Spielern geschätzt werde, wisse jeder, so der 30-Jährige: "Das ist für uns sicherlich kein Alibi und hat in den ,inner circle' keine Unruhe reingebracht, auf gar keinen Fall."