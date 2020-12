Zuzenhausen. (dpa) Arsenal, Milan, Tottenham! In der laufenden Europa-League-Saison spielen frühere Gewinner der Champions League und internationale Schwergewichte. Nach vier Gruppenspielen ist der Verein mit der besten Bilanz Europas aber die TSG Hoffenheim. Mit zwölf Punkten und 13:1 Toren sind die Kraichgauer schon für die Zwischenrunde im Februar qualifiziert. Doch das reicht Trainer Sebastian Hoeneß nicht. "In erster Linie geht es Volldampf Richtung Gruppensieg. Das steht auf jeden Fall auf der Agenda", sagte der Coach am Mittwoch bei einer Video-Pressekonferenz.

Die Ausgangslage ist vor dem Gastspiel bei Rivale Roter Stern Belgrad an diesem Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) ausgezeichnet. Hoffenheim hat drei Punkte Vorsprung und das Hinspiel mit 2:0 gewonnen. Schon bei einem Remis in der serbischen Metropole stünde der Gruppensieg fest und das letzte Spiel gegen KAA Gent könnte zur Regeneration für geplagte Stammspieler genutzt werden. "Natürlich könnte das auch im Hinblick auf Gent helfen, wenn wir als Gruppensieger schon feststehen. Das ist ein weiterer Grund, das Spiel morgen ernstzunehmen", sagte Hoeneß.

Bei den Kraichgauern klappt es seit einigen Wochen nur noch in Europa. Während die internationale Zwischenbilanz überragend ausfällt, wurde in der Bundesliga seit dem furiosen 4:1 gegen Bayern im September nicht mehr gewonnen. Das 1:1 bei Abstiegskandidat Mainz verstärkte da jüngst den Frust über fehlende Siege.

"Der Gegner hat es teilweise zu leicht, sich Chancen gegen uns herauszuspielen. Ich wünsche mir mehr Zu-Null-Spiele", sagte Torhüter Oliver Baumann. Dieses Vorhaben gelingt allzu oft nur gegen die europäische Konkurrenz. In der Liga, in der ein erneuter Europa-Einzug gesichert werden sollte, ist der Rückstand nach oben schon groß. Hoeneß meinte, die Ergebnis-Unterschiede zwischen den beiden Wettbewerben seien "schwierig zu erklären".

Angesichts des weiter rastlosen Programms bis Weihnachten mit vier Liga-Spielen, zwei Europapokal-Duellen und der Pokalbegegnung gegen Zweitligist Greuther Fürth sehnt sich Hoeneß nach fittem Personal. In Bezug auf Kapitän Benjamin Hübner und Stammaußenverteidiger Pavel Kaderabek konnte der 38 Jahre alte Coach nur negative Neuigkeiten überbringen: Beide werden 2020 wohl nicht mehr zum Einsatz kommen.

"Benni steht in diesem Jahr definitiv nicht mehr zur Verfügung. Ähnlich gestaltet es sich bei Pavel", erklärte Hoeneß. Kapitän Hübner leidet an einer hartnäckigen Fußverletzung, beim tschechischen Nationalspieler Kaderabek ist nach der Quarantäne als Corona-Kontaktperson eine Wadenverletzung aufgetreten.

Verletzungen und einige Corona-Positivfälle haben das Personaltableau der TSG im Herbst arg verdünnt. "Das soll kein Alibi sein", sagte Hoeneß jüngst in Mainz. Man sei "überhaupt nicht zufrieden" mit der Punkteausbeute in der Bundesliga. Dort gibt es am Montag (20.30 Uhr/DAZN) gegen den FC Augsburg die nächste Chance, die Sieglos-Serie zu beenden.