Wiesloch. (dpa) Mäzen Dietmar Hopp will Erfolgstrainer Julian Nagelsmann noch bis mindestens 2019 bei 1899 Hoffenheim halten. «Wir haben noch eineinhalb Saisons vor uns und wollen weiter mit ihm feiern», sagte der Milliardär bei der Mitgliederversammlung des Stammvereins des Fußball-Bundesligisten am Montagabend in Wiesloch. Nagelsmann, der derzeit bei Borussia Dortmund als Trainer für die nächste Spielzeit im Gespräch ist, hat bei den Kraichgauern einen Vertrag bis 2021.

«Wir wollen 2017/18 und 2018/2019 einen einstelligen Tabellenplatz feiern. Und gerne schieben wir das Feiern noch weiter», sagte Hopp. Dass die Zusammenarbeit mit dem 30-jährigen Nagelsmann länger als bis Sommer 2019 dauern wird, scheint Hopp allerdings nicht zu glauben: «Wir müssen ihn irgendwann klonen. Am 1. 7. 2019 sollte der Geklonte fertig sein.»