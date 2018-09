Sinsheim. (pami) Nach dem unglücklichen Auftaktspiel in München will die TSG 1899 Hoffenheim am Samstag gegen den SC Freiburg in der neuen Bundesligasaison ankommen. Voraussetzung dafür wäre ein Sieg gegen den badischen Konkurrenten, der sich laut Julian Nagelsmann "schon ein bisschen verstärkt" hat. Am Samstag um 15.30 Uhr wird das Spiel in der Sinsheimer "Rhein-Neckar-Arena" angepfiffen.

Wer kurzfristig noch dabei sein möchte, hat die Möglichkeit Karten an der Tageskasse zu erstehen. Diese öffnen ab 12.30 Uhr. Auch im Gästebereich sind noch einige wenige Karten zu haben.

Bei der Anreise ans Stadion empfiehlt sich ein Blick auf die vereinseigene Homepage. Dort sind alle relevanten Informationen zur Anfahrt mit dem eigenen PKW oder Bussen und Bahnen aufgelistet. Wer über die A6 anreist sollte die beiden Dauerbaustellen zwischen Wiesloch-Rauenberg und Sinsheim sowie zwischen Weinsberg und Bad Rappenau beachten.

Alle, die den Weg ins Stadion nicht auf sich nehmen werden, haben natürlich auch die Möglichkeit das Spiel im Fernsehen zu verfolgen. Der Pay-TV Sender Sky überträgt die Partie sowohl in der Einzeloption als auch in der Konferenz. Britta Hofmann führt ab 14 Uhr durch das Programm, zu Gast sind die Experten Christoph Metzelder und Reiner Calmund. Das Einzelspiel wird Markus Lindemann kommentieren, in der Konferenz ist Jonas Friedrich am Mikrofon. Die ersten Bilder im Free-TV gibt es in der Sportschau der ARD ab 18.00 zu sehen.

Kurz nach Abpfiff gibt es auf rnz.de wie immer den Spielbericht, erste Reaktionen auf die Partie folgen zeitnah. Eine ausführliche Analyse des Spiels finden Sie am Montag in der Printausgabe - oder im E-Paper.