Von Niko Beck

Bruchsal. Das war ein Klassenunterschied: Mit 8:2 (5:0) hat die TSG 1899 Hoffenheim ihr drittes Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten SC Heerenveen gewonnen.

Im Bruchsaler Sportzentrum, wo sonst der 1. FC seine Verbandsliga-Spiele austrägt, stellte "Hoffe" vor rund 1000 Zuschauern die Weichen schnell auf Sieg: Kerem Demirbay mit einem schönen Freistoßschlenzer (6.), der brasilianische Stürmer Joelinton (11.), Nadiem Amiri per Strafstoß, nachdem Nico Schulz vom SC-Keeper im Sechzehner gefoult wurde (19.) und Leonardo Bittencourt (21.) trafen zum schnellen zwischenzeitlichen 4:0.

Im Anschluss an eine mehrminütige Trinkpause nach 25 Minuten ließ es aber auch das Team von Trainer Julian Nagelsmann ruhiger angehen. Lediglich Adam Szalai durfte sich vor der Pause noch in die Liste der Torschützen eintragen. Wie er den Ball nach einer scharfen Schulz-Hereingabe mit der Hacke über die Linie drückte, war allerdings noch mal ein echtes Highlight.

Mit vier Neuen - und nicht mehr ganz so dynamisch ging es nach dem Seitenwechsel weiter. Lediglich Vincenzo Grifo (62., Elfmeter) traf zum 6:0, ehe auch Herenveen zu ein paar Chancen kam. Veerman brachte dann auch den SC auf die Anzeigetafel (67.).

Und bis in die Schlussminuten hielten die Niederländer sogar das Remis der zweiten Hälfte. Erst spät schraubte der junge David Otto das Ergebnis mit einem Doppelschlag weiter in die Höhe (87.,89.). Da tat es auch nicht mehr weh, dass mit der letzten Aktion des Spiels Vlap zum 8:2-Endstand traf.

"Ich glaube, dass wir ein sehr gutes Spiel gemacht haben", freute sich Nagelsmann, der eigentlich in den kommenden Tagen im Trainingslager in Windischgarsten an der Offensive arbeiten wollte. Nagelsmann grinsend: "Vielleicht überdenke ich das noch mal."