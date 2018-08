Zuzenhausen. (pami) Ohne Philipp Ochs machte sich der TSG-Tross am Montag auf ins Trainingslager nach Windischgarsten (Österreich). Der 21-Jährige wurde für Verhandlungen freigestellt, an deren Ende wenn möglich eine erneute Leihe stehen soll. Schon in der vergangenen Rückrunde trug Ochs das Trikot des VfL Bochum, kam dort aber lediglich fünfmal zum Einsatz. Zunächst soll nun Ochs Arbeitspapier, das noch bis 2019 läuft, verlängert werden, ehe der Offensivspieler dann verliehen wird. Ein ausländischer Erstligist und ein deutscher Zweitligist sollen an einer Leihe interessiert sein, laut Informationen des "Kicker" macht wohl der Zweitligist das Rennen.

Der deutsche U21-Nationalspieler ist ein echtes Hoffenheimer Eigengewächs. Seit 2009 ist er im Verein und absolvierte bisher 26 Pflichtspiele für die TSG.