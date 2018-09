Sinsheim. (pami) Mit 1:2 (0:0) musste sich die TSG 1899 Hoffenheim ihrem ehemaligen Trainer Ralf Rangnick und RB Leipzig geschlagen geben. In einer kurzweiligen Bundesligapartie war es Yussuf Poulsen der mit einem Doppelpack (53. und 73. Minute) für die Hoffenheimer Niederlage sorgte. Andrej Kramaric konnte in der 92. Minute per Elfmeter lediglich noch den Anschlusstreffer markieren.

Gleich sechs Wechsel in der Startelf nahm Julian Nagelsmann im Vergleich zum 3:1-Sieg in Hannover vor. Anstelle von Gregor Kobel, Kevin Vogt, Ermin Bicakcic, Joshua Brenet, Reiss Nelson und Joelinton spielten Oliver Baumann, Justin Hoogma, Stefan Posch, Nico Schulz, Andrej Kramaric und Ishak Belfodil. Für Hoogma, der aufgrund von Verletzungsproblemen in die Startelf rutschte, war es das Debüt in der Bundesliga.

Die ersten 15 Minuten gehörten den Gästen aus Leipzig, die zunächst viel Druck Richtung Hoffenheimer Tor entwickelten. Die erste Torchance gehörte aber der TSG. Nachdem Florian Grillitsch mit einem Volleyschuss an Torwart Peter Gulacsi gescheitert war, setzte der Österreicher nach und brachte den Ball in die Mitte. Dort stieg Belfodil hoch und köpfte den Ball an die Unterkante der Latte, von wo dieser nur auf die Linie sprang (19. Minute).

Das Spiel blieb anschließend gut, auf gute Chancen mussten die Fans in der Sinsheimer Arena allerdings bis kurz vor der Pause warten. Mit einem doppelten Aluminiumtrefferfür Leipzig ging es in die Halbzeit. Zunächst konnte Baumann einen Schlenzer von Kevin Kampl gerade noch auf die Latte lenken (41.), zwei Minuten später trudelte ein abgefälschter Schuss von Timo Werner an den langen Pfosten. So blieb es nach einer unterhaltsamen Hälfte beim 0:0.

Zu Beginn der zweiten 45 Minuten dauerte es nicht lange, bis das Spiel wieder an Fahrt aufnahm. Beide Seiten waren um Chancen bemüht, wobei es den Leipzigern besser gelang in Abschlusspositionen zu kommen. In der 53. Minute führte eine solche dann zur Führung für die Gäste. Auf der rechten Außenbahn setzte sich Werner hart gegen Posch durch, die Pfeife von Schiedsrichter Deniz Aytekin blieb stumm. In der Mitte war es Yussuf Poulsen, der den anschließenden Pass verwertete.

Umfrage Saison-Umfrage Wo landet die TSG 1899 Hoffenheim am Ende der Bundesliga-Saison 2018/2019? Platz 1 7.55% Platz 2 bis 4 36.72% Platz 5 bis 7 27.08% Platz 8 bis 11 14.84% Platz 12 bis 15 3.65% Platz 16 bis 18 10.16%

Die TSG brauchte anschließend ein wenig, um wieder gefährlich zu werden. Der eingewechselte Demirbay hatte in der 60. Minute eine gute Schusschance, bei der er allerdings Szalai traf, der wohl im Abseits gestanden war. Fünf Minuten später wurde es dann aufregend in der Sinsheimer Arena. Zunächst hatte Adam Szalai nach einer Flanke die Riesenchance auf den Ausgleich. Seine Direktannahme landete aber bei Gulacsi. Im direkten Gegenzug kam wieder Poulsen per Volleyabnahme zum Schuss - der Ball klatschte an den Pfosten.

Leipzig ruhte sich auf der Führung keineswegs aus. Die Elf vom ehemaligen Hoffenheimer Erfolgscoach Ralf Rangnick hatte in der 69. Minute durch Kampl eine gute Möglichkeit zu erhöhen. Sein Schuss von der linken Seite konnte Baumann allerdings entschärfen. Vier Minuten später war es dann so weit: Nach einer Ecke bekam die TSG den Ball nicht richtig geklärt, sodass Kampl den Ball wieder in die Mitte bringen konnte. Am langen Pfosten war Poulsen zur Stelle, der den Ball mit dem Oberschenkel über die Linie drückte und damit den Doppelpack schnürte.

In den letzten Minuten rannte die TSG verzweifelt gegen den Rückstand an. In der Nachspielzeit sorgte Andrej Kramaric dann per Elfmeter für den Anschlusstreffer. Stefan Ilsanker hatte Belfodil gefoult. Mehr passierte an diesem Nachmittag nicht mehr. Die Hoffenheimer stehen nun mit nur sieben Punkten im Mittelfeld der Tabelle.