Heidelberg. (nb) Julian Nagelsmann hat sich mit der TSG Hoffenheim in den vergangenen drei Jahren in die Herzen der Fans gespielt – und geredet. Der jüngste Bundesligatrainer aller Zeiten nimmt in der Regel kein Blatt vor den Mund, steht in Interviews authentisch Rede und Antwort, auch wenn es mal nicht um Fußball geht. Beste Voraussetzungen also für das RNZ-Forum Sport unter dem Motto „NAGELSMANN – ganz nah“.

Das Sportforum ist die sinnvolle, sportliche Ergänzung der Veranstaltungsreihe RNZ-Forum. Zum dritten Mal bittet Sportchef Joachim Klaehn zur Gesprächsrunde im lockeren Ambiente mit Persönlichkeiten der regionalen und überregionalen Sportszene.

Zur Premiere fanden sich im Februar 2014 300 Leser im Business Bereich der Sinsheimer Arena ein. Kai Herdling, Markus Gisdol und Alexander Rosen hießen die Gäste. Im November 2015 ging es dann in den Boxring: Im Olympiastützpunkt trafen sich Deutschlands erfolgreichste Olympionikin Birgit Fischer, Gewichtheber Matthias Steiner, Goldmedaillengewinner von Peking 2008, Trainerlegende Frank Mantek und Handball-Nationalspieler Patrick Groetzki, um zum Thema „Olympische Geschichten“ vom Traumziel eines jeden Athleten zu berichten.

Nun also Julian Nagelsmann: Am Dienstag, 16. April, ist der 31-Jährige zu Gast in der Halle02. Zu einem Abend, der nicht zuletzt dank der Partner Güterbahnhof Heidelberg, Epicto und Kochschule Eppelheim spannende, launige und vor allem informative zweimal 45 Minuten verspricht. Die eine oder andere Überraschung samt kurzer Verlängerung ist in bester Fußball-Manier inklusive.

Info: Karten gibt es ab 2. April in allen Geschäftsstellen der RNZ zum Preis von zehn Euro (fünf Euro für Abonnenten mit RNZettKarte). Der Gesamterlös des Abends geht als Spende an die Waldpiraten von der Deutschen Kinderkrebsstiftung. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr, Hallen-Einlass eine halbe Stunde zuvor. Im Anschluss besteht vor Ort die Möglichkeit zum gemütlichen „Get-together“.