Elversberg. (miwi) Weil die U23 der TSG 1899 Hoffenheim in der ersten Halbzeit ohne Chance gegen den Angriffswirbel der SV Elversberg war, verloren die Hoffenheimer gestern Abend beim Vorjahresmeister der Fußball-Regionalliga Südwest mit 1:3 (0:2) Toren. Für die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn bedeutete die Niederlage das vierte sieglose Match in der Regionalliga hintereinander, drei dieser Partien gingen pikanterweise mit 1:3 verloren.

In Elversberg hatten die Kraichgauer Glück, dass sie in der Halbzeitpause nicht deutlicher als mit 0:2 im Rückstand lagen. Die SV Elversberg, die selbst erst einen Saisonsieg vorweisen konnte, machte richtig viel Dampf, und dem hatte Hoffenheim nur wenig entgegenzusetzen. Einige gute Gelegenheiten hatten die Saarländer schon gehabt, ehe Florian Bichler nach 13 Minuten das 1:0 erzielte. In der 27. Minute erhöhte Julius Perstaller auf 2:0, was den Spielanteilen absolut entsprach.

Erst nach der Pause flachte der Dauerdruck der Gastgeber ab, so dass die TSG Hoffenheim II mehr Spielanteile hatte. Jetzt hatten beide Seiten gute Szenen, allerdings hatten die Elversberger die besseren Möglichkeiten. Erst in der 82. Minute hatte Nicolas Wähling die erste dicke Chance für die Hoffenheimer, er scheiterte mit einem Freistoß jedoch an der Torlatte.

Prince Osei Owusu schaffte drei Minuten vor dem Ende dann doch den 1:2-Anschlusstreffer, doch zum Punktgewinn reichte es nicht mehr: Moritz Göttel traf in der Nachspielzeit zum 3:1.

SV Elversberg: Lehmann - Kohler, Kofler, Washausen, Maek, Bichler, Krebs, Bohl, Köksal (70. Gaul), Mohr (60. Salem), Perstaller (82. Göttel). TSG 1899 Hoffenheim II: Stolz - Ikpide (66. Politakis), Owusu, Szarka, Bühler, Viventi (61. Wähling), Lorenz, Dehm, Engelhardt, Waack, Skenderovic (61. Klauss). Schiedsrichter: Erbst (Gerlingen); Zuschauer: 1321; Tore: 1:0 Bichler (13.), 2:0 Perstaller (27.), 2:1 Owusu (87.), 3:1 Göttel (90.).