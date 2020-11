Von Nikolas Beck

Sinsheim. Es soll ja Menschen geben, die das Wochenende dem Wochenanfang vorziehen. Fußballfans sowieso. Aber auch die TSG Hoffenheim kann den Montagsblues einfach nicht ablegen: Auch im dritten Montagabendspiel der Vereinsgeschichte war dem Team von Trainer Sebastian Hoeneß beim 1:3 (0:0) gegen Union Berlin kein Sieg vergönnt. Im vergangenen Jahr hatte es jeweils ein 1:1 in Leipzig und Wolfsburg gegeben.

"Wir müssen wieder an unser Limit gehen, wenn wir das Spiel gewinnen wollen", hatte Hoeneß am Sonntag noch prophezeit: "Union wird uns alles abverlangen." Wie gerne hätte er sich geirrt. In einer umkämpften Partie erwies Robert Skov seinem Team einen Bärendienst, als er wegen einer Notbremse die Rote Karte sah und Unions Max Kruse per Strafstoß die Führung ermöglichte (60. Minute). Munas Dabbur glich zwar aus (80.), aber Joel Pohjanpalo (85.) und Cedric Teuchert in der Nachspielzeit schossen die Gäste zum Sieg.

Das Duell mit den Köpenickern war Hoeneß mit nur zwei Wechseln angegangen: Dennis Geiger und Munas Dabbur wurden in die Startelf beordert. Robert Skov und Ihlas Bebou nahmen dafür zunächst auf der Auswechselbank Platz. Rückkehrer Sebastian Rudy zählt auch unter Hoeneß zum Stammpersonal. Und der TSG-Rekordspieler war es dann auch, der das erste Mal im Berliner Strafraum gefährlich in Schussposition kam. (11.). Ein Torjäger wird Rudy in diesem Fußballer-Leben aber nicht mehr.

Munas Dabbur hingegen wird eigentlich sehr wohl fürs Tore schießen bezahlt. Fassungslos war der Israeli nach seiner Doppelchance keine fünf Minuten später: Dabbur überlistete zwar Union-Keeper Andreas Luthe, doch Robin Knoche klärte vor der Linie. Den Nachschuss setzte "Hoffes" Nummer zehn rechts am Kasten vorbei. Verrückt! Zumal Dabburs Nachlässigkeit beinahe bestraft worden wäre. Nach einer Ecke der "Eisernen" tauchte Taiwo Awoniyi völlig frei am langen Pfosten auf, schob den Ball aber aus kurzer Distanz ebenfalls am Gehäuse vorbei.

Zwar ging 1899 der Anfangsschwung in der Folge ein wenig verloren. Die erste personelle Anpassung, die Hoeneß nach einer halben Stunde vornehmen musste, hatte aber keine taktischen Gründe: Stefan Posch war ohne Gegnereinwirkung umgeknickt und wurde vom Unglücksraben Skov ersetzt.

In der einmal mehr menschenleeren Sinsheimer Arena dauerte es bis kurz vor der Pause, ehe die Hoffenheimer "Hooligans", wie Hoeneß die Delegation um Geschäftsführer Peter Görlich liebevoll nennt, ihren ersten Auftritt hatten: "Überragend, Oli", brüllte Görlich für jedermann gut hörbar aufs Feld, als Torwart Baumann gegen den Kopfball aus kurzer Distanz von Sebastian Griesbeck mit dem Fuß die Glanzparade auspackte.

Ein Wachrüttler vom Logenbalkon? Mitnichten. Nach dem Wechsel übernahmen die Berliner die Kontrolle. Gegen den enteilten Griesbeck wusste sich Skov nur mit einem Rempler im Strafraum zu helfen – Rot wegen Notbremse und Elfmeter für Union (58.). Nicht einmal eine halbe Stunde nach seiner Einwechslung ging es für den Untröstlichen schon wieder unter die Dusche; Max Kruse verwandelte sicher zum 1:0 für Union. Im fünften Spiel binnen 16 Tagen kämpfte "Hoffe" auch in Unterzahl wacker. Pohjanpalo und Teuchert hatten aber nach Dabburs Ausgleich die passende Antwort.

Das einzig Positive: In der Europa League gibt es gegen Liberec schon bald die Chance zur Wiedergutmachung – an einem Donnerstag.

Hoffenheim: Baumann - Posch (34. Skov), Vogt, Akpoguma - Rudy, Geiger (62. Baumgartner), Samassekou, Grillitsch (81. Klauss), Sessegnon - Dabbur (81. Gacinovic), Belfodil (62. Adamyan).

Berlin: Luthe - Friedrich, Florian Hübner, Knoche - Ryerson (86. Bülter), Andrich, Griesbeck (86. Gießelmann), Lenz - Gentner (83. Teuchert) - Awoniyi (77. Pohjanpalo), Kruse.

Schiedsrichter: Hartmann (Wangen)

Zuschauer: keine

Tore: 0:1 Kruse (60./Foulelfmeter); 1:1 Dabbur (80.), 1:2 Pohjanpalo (85.), 1:3 Teuchert (90.+4)

Rote Karte: Skov (58./Notbremse).

Update: Montag, 2. November 2020, 23 Uhr

