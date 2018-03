Von Nikolas Beck

Zuzenhausen. Wenn Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr) die TSG 1899 Hoffenheim empfängt, dann könnte bereits eine Vorentscheidung im Kampf um die Europapokalplätze fallen. Die TSG, aktuell auf Rang sieben, hat drei Zähler mehr auf dem Konto als die „Fohlen“ (Rang neun).

Von einem sogenannten „Sechs-Punkte-Spiel“ will „Hoffe“-Trainer Julian Nagelsmann dennoch nichts wissen. „Mir ist der Begriff bewusst, ich bin aber kein großer Freund davon“, so Nagelsmann im Rahmen der turnusmäßigen Pressekonferenz am Donnerstagvormittag. Freilich weiß auch der 30-Jährige, dass es gegen einen direkten Konkurrenten geht: „Wir können mit einem Sieg den Abstand zu Gladbach vergrößern und unseren Platz festigen, das ist erstrebenswert – dennoch werden wir, trotz Sieg, wahrscheinlich keine sechs Punkte bekommen.“

Damit es mit dem Auswärtserfolg klappt, muss Nagelsmann das Mittelfeld umbauen. Dennis Geiger fällt nach seiner Verletzung im Spiel gegen Wolfsburg (Sehnenverletzung im Oberschenkel) für den Rest der Saison aus, Robert Zulj und Lukas Rupp hatten während der Trainingswoche mit Problemen zu kämpfen. „Bei Robert war es ein Schlag auf den Spann, das war am nächsten Tag wieder gegessen.“ Rupp hingegen wird wohl zuschauen müssen (Nagelsmann: „Die Waden sind zu“). Nationalspieler Kerem Demirbay fehlt ohnehin langfristig. „Ihr braucht mich aber gar nicht fragen, wie ich es löse – zu viel will ich Dieter (Hecking) nicht verraten“, schmunzelte der Landsberger.

Zumal es der Borussen-Trainer war, der im Hinspiel das bessere Ende für sich hatte. Ende Oktober endete bei der 1:3-Niederlage im eigenen Stadion die Serie von 22 ungeschlagenen Heimspielen. „Die war jetzt nicht besonders viel wert, aber natürlich eine schöne Sache“, erinnert sich Nagelsmann, in der Hoffnung, am Samstag eine neue Serie starten zu können: Ein Erfolg im Borussia-Park wäre der dritte Dreier hintereinander.