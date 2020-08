Von Nikolas Beck

Zuzenhausen. Bei der TSG Hoffenheim hat am Montagvormittag auch für die Öffentlichkeit die Ära Sebastian Hoeneß begonnen. "Nervosität, Anspannung, Vorfreude, Aufgeregtheit – alles ganz menschliche Reaktionen, aber alles mit einem positiven Grundgefühl", beschrieb der neue Cheftrainer im Rahmen einer telefonischen Pressekonferenz seine Gefühlslage. Für den 38-Jährigen ist das Engagement beim Europapokalteilnehmer ein großer Sprung. Aber einer, den Hoeneß, vergangenes Jahr noch in der 3. Liga mit der Reserve von Bayern München aktiv, "als große Chance sieht, bei der man zupacken muss".

Zumal die Gespräche mit den Verantwortlichen der TSG von Beginn an große Übereinstimmungen offenbarten. Sportdirektor Alexander Rosen plauderte am Montag-Vormittag aus dem Nähkästchen: "Nach dem ersten Telefonat haben wir vereinbart, dass ich mich nach dem Wochenende noch mal melde, wir ein paar Nächte drüber schlafen." So lange konnte Rosen dann aber doch nicht warten. Spät in der Nacht habe er Hoeneß noch eine Nachricht geschrieben, weil sein Eindruck durchweg positiv gewesen sei.

Der Einigung stand also nicht mehr viel im Weg. "Ein mutiger Schritt von beiden Seiten", findet Hoeneß, der sich selbst "als kommunikativen Menschen, der eine gewisse Bodenständigkeit und Demut mitbringt", bezeichnet. Viel mehr will er in den kommenden Wochen aber seine Arbeit für sich sprechen lassen. "Sie werden meinen Stil in den nächsten Wochen recht schnell feststellen", schmunzelte Hoeneß. Dabei gehe es auch gar nicht darum, etwas anders zu machen als seine Vorgänger Nagelsmann oder Schreuder. "Sondern vor allem darum, nach vorne zu schauen."

Zunächst gelte es, die Mannschaft auf dem Trainingsplatz zu sehen und kennenzulernen, um Optimierungsbedarf auszumachen. "Es ist nicht der richtige Moment, um über Ziele zu sprechen. Dafür nehmen wir uns ein wenig Zeit." Über mögliche Transferkandidaten wollten und konnten Cheftrainer und Sportdirektor am Montag auch noch nicht sprechen. Auch von Ishak Belfodil und Ex-Kapitän Kevin Vogt gibt es keine Neuigkeiten. "Ich freue mich, sie beim ersten Mannschaftstraining auf dem Platz zu haben", so Hoeneß. Dieses findet am Montagnachmittag unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.