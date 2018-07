Zuzenhausen. (pami) Bereits in der vergangenen Woche hatte Kasim Nuhu, 23-Jähriger Innenverteidiger aus Ghana, gegenüber Medien aus seinem Heimatland erklärt, der TSG seine Zusage für die kommende Saison gegeben zu haben. Und der Transfer des derzeit noch bei den Young Boys Bern aktiven Nuhu könnte schon bald vermeldet werden.

Laut dem "Kicker" befindet sich der Verteidiger schon zum obligatorischen Medizincheck in Zuzenhausen. Er könnte bei einem erfolgreichen Abschluss bald vorgestellt werden. In der abgelaufenen Spielzeit kam Nuhu auf 32 Partien für den amtierenden Schweizer Meister (Zwei Tore) - am Wochenende fehlte er beim Saisonauftakt.

Mit derzeit sieben Spielern für das Abwehrzentrum herrscht im Kraichgau auf dieser Position ein Überangebot. Gut möglich, dass es bis zum Saisonauftakt noch einige Abgänge gibt.

Einer könnte Ermin Bicakcic sein, der sich offenbar schon in Gesprächen mit einem möglichen neuen Klub befindet. Die "Bild" und das "Hamburger Abendblatt" bringen dabei den Zweitligisten Hamburger SV ins Gespräch. Allerdings scheint der Bosnier dort nicht unbedingt die erste Wahl zu sein.