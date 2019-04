Von Achim Wittich

Heidelberg. Kurz nach halb acht eröffnete Thomas Heilmann, der Verlagsleiter der Rhein-Neckar-Zeitung, am heutigen Dienstagabend das 3. RNZ-Sportforum, bei dem Hoffenheims Erfolgstrainer Julian Nagelsmann in der voll besetzten Halle 02 zu Gast war. Nach seinen Einleitungsworten, bei denen nach der Begrüßung von Dietmar Hopp der erste Beifallsorkan aufbrandete, gab Heilmann die Moderation an Sportchef Joachim Klaehn weiter.

Und schon kurz, nachdem Klaehn den 31-jährigen Bayern auf die Bühne gebeten hatte, wurde es richtig lustig. Denn Nagelsmann durfte an den Kochtisch, an vier Stationen warteten vier Spitzenköche der Kochschule Eppelheim, und während er - mit roter Kochschürze ausgestattet - loslegte und fleißig hantierte, hatte er immer wieder einen flotten Spruch parat. "Das gibt erst mal einen Gutschein für die Reha", flachste er, weil er an den flachen Tischen das Kreuz doch einigermaßen durchdrücken musste.

Spargel könne man auch roh essen, lernte "Hoffes" Coach, was ihm nur entlockte: "Schmeckt nur nicht." Unter dem Motto "Nagelsmann - ganz nah" konnten die Besucher den Aufsteiger unter der Trainergilde einmal ganz anders kennenlernen. Vierer- oder Dreierkette, Pressing und Gegenpressing waren diesmal nicht das Gesprächsthema, Joachim Klaehn schaffte es in lockerer und entspannter Atmosphäre, den perfekten Doppelpass mit seinem eloquenten Gast zu spielen. Viel Applaus gab’s nach Ende der "ersten Halbzeit" für Nagelsmann, als er seine 45-minütige Kochrunde mit Bravour gemeistert hatte und mit seinem Videoassistenten Benjamin Glück fleißig Häppchen verteilte.

Nagelsmann stand während der Verschnaufpause selbstverständlich für einen kurzen Plausch, Selfies und Autogramme zur Verfügung, hautnah eben. Nach dem "Seitenwechsel" und einem Bühnenumbau ging’s in hohem Spieltempo weiter. Nagelsmanns persönlicher Werdegang stand nun zunächst im Vordergrund. "Ich war schon leicht der Zappelphilipp", beschrieb er sich als Kind. Ein "Lausbub" eben, der gefühlt 16 Baumhäuser gebaut hat und Mutter Walpurga von seinen Touren in der freien Natur viel Wäschearbeit nach Hause brachte. Dann gab’s wieder einen Lacher, als es die erste Einspielung des Abends von Bruder André gab.

Danach musste Nagelsmann eingestehen, dass er schon ein recht "Wilder" war. Von gebrochenen Schlüsselbeinen, Unterarmen und manchen Kopfwunden erfuhren die Zuhörer - "es ist ein Wunder, dass Du überhaupt bis nach Hoffenheim gekommen bist und hier stehen kannst, bei dem, was wir angestellt haben", frohlockte André. Zum Glück für die TSG, die Nagelsmann vom Abstiegskandidaten zum Champions League-Teilnehmer machte.

Doch es wurde ernster. Vor allem der frühe Tod des Vaters und das ebenso frühe und verletzungsbedingte Ende seiner Fußballerlaufbahn waren schwerwiegende Einschnitte im Leben. Nagelsmann berichtete in eindrucksvollen Worten von dieser Zeit, von der frühen Verantwortung, die er übernehmen musste.

Dann leitete Joachim Klaehn zu 1899 Hoffenheim über. "Es ist sicher eine Erfolgsgeschichte und eine außergewöhnlich schöne Zeit. Ich bringe sie gut zu Ende, das verspreche ich Euch", sagte Nagelsmann. Dietmar Hopp verriet in einer weiteren Einspielung: "Bayern München wollte Julian Nagelsmann als Profi-Coach zum U17-Trainer des Rekordmeisters machen. Ich musste meinem Freund Uli Hoeneß absagen", so Hopp.

Auch Sportdirektor Alexander Rosen kam zu Wort, sagte zum bevorstehenden Abschied - Nagelsmann trainiert in der kommenden Saison RB Leipzig: "Meinen Freund Julian werde ich nicht verlieren".

Lustige Momente wechselten sich mit emotionalen ab. Am Ende - insgesamt waren es dann doch drei Halbzeiten - gab’s stehende Ovationen. Zu Recht, nach einem tollen Zusammenspiel zwischen Julian Nagelsmann und Joachim Klaehn.