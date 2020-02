Sinsheim. (pami/jog/nb) Nach dem Spiel der TSG 1899 Hoffenheim gegen den FC Bayern München war das einzige Thema natürlich die doppelte Spielunterbrechung aufgrund der Schmähungen gegen Dietmar Hopp. Die Verantwortlichen auf beiden Seiten zeigten sich bestürzt über die Vorgänge im Münchener Fanblock. Unsere Reporter haben die wichtigsten Stimmen zum Spiel gesammelt.

Peter Görlich, TSG-Geschäftsführer: "Eine außerordentlich traurige Situation. Das hat im Fußball nichts zu suchen. Das Fass ist schon früher übergelaufen. Wir sind in einem sportlichen Wettbewerb - und nicht in einem Wettbewerb gegen eine Person!"

Frank Briel, TSG-Geschäftsführer: "Man schämt sich fremd. Das ist schlicht und ergreifend kriminelle Energie. Die letzten solidarischen 13 Minuten waren ein großes Statement. Ich hoffe, dass eine massive Solidarität über alle Vereinsfarben hinweg entsteht."

Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender FC Bayern München: "Ich schäme mich für das, was heute in der Kurve passiert ist. Man muss sich nur die Frage stellen, was wäre diese Region ohne Dietmar Hopp, den ich für einen absoluten Ehrenmann halte, nicht nur im Fußball. Ich habe mich bei ihm zwar entschuldigt, aber das, was hier passiert ist, ist nicht entschuldbar. Ich habe größten Respekt davor, wie diese letzten 13 Minuten abgelaufen sind. Es war ein Zeichen, dass solche Vorgänge nicht mehr toleriert werden. Es ist ein Zeitpunkt erreicht, an dem Flagge gezeigt und klare Kante gezeigt werden muss. Diese Minderheit in den Kurven muss an den Pranger gestellt werden. Wir haben das ganze Spiel heute filmen lassen, da diese ganze Geschichte ja nicht unverhofft kam. Wir werden jetzt mit aller Entschiedenheit und allen juristischen Möglichkeiten gegen diese Leute vorgehen. Es wäre eigentlich eine wunderbare Woche gewesen mit dem Spiel in London und dem Spiel heute. Aber diese Chaoten haben mit diesem Akt alles kaputt gemacht. Es war ein schwarzer Tag des Fußballs."

Alfred Schreuder: "Wir sind alle riesig enttäuscht, auch über das Ergebnis. Aber: Das hat Dietmar Hopp nicht verdient. Wir alle wollen im Sport auch Spaß haben. Ich fand das Zeichen von beiden Mannschaften sehr gut."

Hansi Flick: "Wir haben ein richtig gutes, sensationelles Spiel gezeigt. Ich kenne Dietmar Hopp fast 20 Jahre lang - es tut mir leid, was hier passiert ist. Wir müssen zusammenstehen. Beide Vereine und beide Teams haben ein großes Zeichen gesetzt. Das ganze Stadion hat ein sehr feines Gefühl bewiesen. Das hat mit Fußball, das hat nichts mit unserer Sportart zu tun. Diese Leute sollen zuhause bleiben. So geht es einfach nicht weiter!"

Benjamin Hübner, Kapitän der TSG Hoffenheim: "Zu der Aktion der Gästefans muss ich gar nicht viel sagen, denn wir haben heute alle zusammen als Mannschaft, auch mit den Bayern-Spielern und den Fans im Stadion eine Reaktion gezeigt. Es ist wichtig, solch eine klares Signal zu setzen. Dass wir das Spiel auf diese Art und Weise zu Ende bringen, hat sich so entwickelt. Wir waren mit Manuel Neuer, ein paar Funktionären und dem Schiedsrichter zusammengestanden und sind dann zu der Entscheidung gekommen, dass wir das Spiel nicht abbrechen lassen wollten, sondern es auf diese Weise weiterspielen. Wir sind Vorbilder und der Fußball verbindet - so konnten wir heute Einigkeit zeigen. Ich persönlich finde, das ist eine Sauerei, was mich in solchen Momenten aber hochzieht, ist die Reaktion der Mannschaften und der Zuschauer, die applaudiert haben."