Zuzenhausen. (jog) Drei Unterbrechungen seit dem Saisonbeginn am 24. August waren es. Ab Freitag beginnt dann der Jahresendspurt in der Bundesliga und Zweiten Liga. "Wir sind gerade im Aufwind. Als erfolgreiches Team musst du den auch nutzen", gab es von Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann nach der "Auszeit" und Party beim SportAward Rhein-Neckar schon die nächste Kampfansage. Der 31-jährige Fußballlehrer bleibt vor seinem Wechsel zu RB Leipzig maximal ehrgeizig.

Diesen Erfolgshunger möchte er im Ligageschäft, aber auch im Bonusbetrieb der Königsklasse von seinen Schützlingen unverändert sehen. Aus "Hoffes" Perspektive verlief die jüngste Länderspielpause sehr erfreulich. Insgesamt 14 TSG-Profis waren mit ihren jeweiligen Nationalmannschaften auf Tour. "Wir hatten in der aktuellen Periode die meisten Abstellungen der Bundesliga - eine tolle Entwicklung", frohlockte Hoffenheims Manager Alexander Rosen.

Vincenzo Grifo feierte im belgischen Genk seine Länderspiel-Premiere mit der Squadra Azzurra. Der gebürtige Pforzheimer wurde beim 1:0 der Italiener gegen die USA mit Beginn der zweiten Hälfte eingewechselt. Für "Vince" ging somit "ein Lebenstraum" in Erfüllung.

Im Rahmen der Nations League trafen Andrej Kramaric und Adam Szalai. Kramaric gelang beim 1:2 im Wembley-Stadion gegen die Engländer gar ein Traumtor. Er tanzte die Abwehr der "Three Lions" schwindelerregend aus und schlenzte den Ball zum 1:0 (57.) unwiderstehlich in den Winkel. Den Abstieg in die schwächere Nations-League-Gruppe konnten freilich die Kroaten wie die Deutschen nicht verhindern. "Das ist nicht das Ende der Welt. Wir müssen stolz auf das sein, was wir in diesem Jahr erreicht haben. Das Halbfinale bei der WM war wichtiger", sagte Kramaric. Szalai netzte am Sonntag in Budapest gegen Finnland ein. Der Mittelstürmer markierte beim 2:0 die Führung (29.) der Ungarn. Für den 1,93 Meter großen Stürmer darf somit das 19. Länderspieltor in 52 Einsätzen notiert werden.

Ein spektakuläres 5:2 verbuchten die Schweizer in Luzern mit dem TSGler Steven Zuber in der Startelf gegen die "Roten Teufel" aus Belgien. Die Eidgenossen sicherten sich dadurch als Gruppenerster das Ticket für das "Final Four" der Nations League. Portugal, England und die Niederländer werden vom 5. bis 9. Juni 2019 in Porto und Guimarães die Kontrahenten der stolzen "Nati" sein.