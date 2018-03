Viele Fans der TSG Hoffenheim haben die schlimmen Bilder immer noch im Kopf. Als sich Kerem Demirbay vor knapp drei Wochen in einem Zweikampf mit dem Herthaner Jordan Torunarigha am Sprunggelenk verletzte, sprach vieles für ein vorzeitiges Saisonende des Mittelfeldspielers. Auch sein WM-Traum schien geplatzt. Im Gespräch mit dem "kicker" macht Demirbay den Anhängern und sich selbst aber Hoffnung: "Ich habe ein paar Tage gebraucht, um mit der Situation klarzukommen. Man muss positiv bleiben, damit habe ich mich anfangs schwergetan. Im ersten Moment dachte ich, mein Schienbein wäre durch und ich falle viel länger aus. Am nächsten Tag war ich extrem erleichtert, dass ich nicht operiert werden muss, da ging es mir schon viel besser."

Der 24-Jährige geht fest davon aus, diese Saison noch einmal eingreifen zu können. Nach seinem Außenbandriss und Syndesmoseanriss muss er sich vermutlich aber noch bis Anfang April gedulden, um 1899 zu helfen und sich selbst für ein WM-Ticket zu empfehlen. Demirbay: "Ich habe die WM nicht abgeschrieben. Bundestrainer Joachim Löw hat mir gute Genesungswünsche übermittelt. Er hat sicher schon Pläne im Hinterkopf, vielleicht ist die eine oder andere Position noch nicht fest vergeben."

Auch zu seiner persönlichen Zukunft nimmt der 24-Jährige im "kicker" Stellung. Einem Transfer, den eine Ausstiegsklausel im Sommer möglich macht, erteilt Demirbay eine klare Absage: "Ich habe nie gesagt, dass ich wechseln möchte. Ich fühle mich wohl hier und spiele auch in der kommenden Saison für Hoffenheim."