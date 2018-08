Zuzenhausen. (awi) Am Freitagabend (20.30 Uhr/ZDF und Eurosportplayer) startet die TSG 1899 Hoffenheim beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München in die Bundesliga-Saison. Nach dem 6:1-Erfolg in der ersten Runde des DFB-Pokals beim 1. FC Kaiserslautern reisen die Kraichgauer zuversichtlich in die bayrische Metropole, auch wenn Trainer Julian Nagelsmann weiter auf wichtige Kräfte verzichten muss.

So wird Vize-Weltmeister Andrej Kramaric auch in der Allianz-Arena noch fehlen. Der kroatische Stürmer kann aufgrund seiner Innenbandverletzung im Knie frühestens in der nächsten Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. „Wir brauchen ein mutiges Spiel“, gibt Nagelsmann die Marschroute vor, wie er dem Favoriten ein Bein stellen möchte.

Die Hoffenheimer können in der Allianz-Arena, die bereits für alle Heimspiele der Münchner in dieser Spielzeit ausverkauft ist, auf zahlreiche Unterstützung ihrer Fans bauen. 3500 TSG-Anhänger wollen ihre Mannschaft zum Sieg brüllen. Das erste Heimspiel bestreitet 1899 am übernächsten Samstag um 15.30 Uhr in der Rhein-Neckar-Arena gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr).