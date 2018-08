Windischgarsten. (pami) Nach wie vor befindet sich Ermin Bicakcic auf der Suche nach einem neuen Verein. Sein Abschied aus dem Kraichgau scheint, vor allem nach der Verpflichtung von Kasim Adams Nuhu, festzustehen. In den vergangenen Wochen hatte der 28-Jährige sowohl mit dem Hamburger SV, als auch mit Trabzonspor verhandelt, ein Wechsel kam allerdings noch nicht zustande. Der "Kicker" bringt nun Hannover 96 ins Spiel. Dort ist man scheinbar auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger, auch da sich Timo Hübers im Trainingslager einen Kreuzbandriss zugezogen hat.

Umfrage Saisonumfrage Wo landet die TSG 1899 Hoffenheim am Ende der Bundesliga-Saison 2018/2019? Platz 1 Platz 2 bis 4 Platz 5 bis 7 Platz 8 bis 11 Platz 12 bis 15 Platz 16 bis 18

Doch auch unabhängig von der Verletzung will man in Hannover in der Zentrale noch einmal nachlegen. Trainer Andre Breitenreiter sagte dazu in der "Neuen Presse Hannover": "Wir können zum Beispiel nicht Dreierkette trainieren, weil wir keine zwei Dreierketten zusammen bekommen. Andere Vereine haben acht Innenverteidiger." Gut möglich, dass bald ein erfahrener Mann aus Hoffenheim hinzukommt.

Insgesamt absolvierte Bicakcic in vier Jahren TSG 82 Pflichtspiele (Drei Tore, zwei Vorlagen. Sein Vertrag im Kraichgau läuft noch bis 2020.