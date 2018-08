Zuzenhausen. (RNZ/dpa) Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim hat den argentinischen Abwehrspieler David Abraham unter Vertrag genommen. Der 26-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung vom spanischen Erstligisten FC Getafe in den Kraichgau und unterschrieb einen Vertrag bis 2016, teilte der Verein am Mittag mit.

Abraham absolvierte in der laufenden Spielzeit neun Partien für den aktuellen Tabellenelften der Primera Division. Zwischen 2009 und 2012 gewann der Innenverteidiger mit dem FC Basel drei Mal die Schweizer Meisterschaft und wurde zwei Mal Cup-Sieger. Zudem bestritt Abraham 18 Partien in der UEFA Champions League sowie sechs Begegnungen in der UEFA Europa League. "David Abraham hat vom ersten Gespräch an eine hohe Bereitschaft gezeigt, diese schwierige Mission hier in Hoffenheim anzunehmen. Ich bin überzeugt, dass er uns helfen wird", wird Manager Andreas Müller zitiert.

Wie der Verein ebenfalls bekanntgab, gehört Marvin Compper nicht mehr zum Kader der Hoffenheimer Bundesliga-Profis an. Der Abwehrspieler, dessen Vertrag bei der TSG zum Saisonende ausläuft, wird ab sofort bei der U23 trainieren. "Marvin hat uns in mehreren Gesprächen mitgeteilt, dass er sich mit der schweren Aufgabe hier in Hoffenheim nicht identifizieren und für den Kampf um den Klassenerhalt nicht mehr motivieren kann. Uns blieb daraufhin keine andere Wahl als ihn aus dem Trainingsbetrieb der Profis zu nehmen", so Manager Müller.

Compper saß zum Rückrundenauftakt beim 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach nur auf der Bank. Das eingesetzte Innenverteidiger-Duo Matthieu Delpierre und Jannik Vestergaard erhielt prompt großes Lob vom neuen Trainer Marco Kurz.

Unterdessen wird Mittelfeldspieler Sejad Salihovic erst am kommenden Montag operiert. Der 28-Jährige Bosnier hatte sich in der Partie am Samstag einen Riss des Außenmeniskus im rechten Knie zugezogen. Daraufhin sollte der Fußballprofi eigentlich an diesem Dienstag in Straubing operiert werden, der Eingriff wird jedoch nun in Augsburg vorgenommen, wie die TSG mitteilte.

«Sejad wollte vor der Operation noch eine zweite Meinung einholen und hat dies am Montag in München getan», erklärte Andreas Müller. «Daraufhin hat er entschieden, die Operation um sechs Tage zu verschieben und beim Arzt seines Vertrauens in Augsburg durchführen zu lassen, der erst ab der nächsten Woche wieder im Dienst ist. Das respektieren wir. So oder so hoffen wir auf seine schnelle Genesung.» Salihovic fällt mehrere Wochen beim Tabellen-16. aus.